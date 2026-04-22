×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Veri hırsızlarına MİT darbesi

Güncelleme Tarihi:

#MİT Operasyonu#Kişisel Veri Güvenliği#Siber Suçlar
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2026 07:00

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı koordinesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırmalar sonucunda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait kişisel verilerin sorgulanabildiği ‘TSG’ adlı ve bağlantılı 16 ayrı sorgu paneli tespit edildi.

Haberin Devamı

Bu kapsamda, 17 Nisan’da Batman, Çanakkale, Gaziantep, Hakkâri, İstanbul, Konya, Manisa, Mardin ve Şanlıurfa illerinde eşzamanlı olarak operasyon düzenlendi.

ŞÜPHELİLERDEN 8’İ ÇOCUK

Operasyonlar sonucunda 8'i suça sürüklenen çocuk olmak üzere 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından önceki gün Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi. 8'i suça sürüklenen çocuk 11 şüpheli, ‘Siber Güvenlik Yasası’na muhalefet, kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilip yayılması, bilişim sistemini engelleme, verileri bozma yok etme' suçlarından tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın geniş çaplı araştırma ve materyal incelemeleri yapılmak suretiyle devam ettiği belirtildi.

 

BAKMADAN GEÇME!