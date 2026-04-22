Veri hırsızlarına MİT darbesi

Haberin Devamı

Bu kapsamda, 17 Nisan’da Batman, Çanakkale, Gaziantep, Hakkâri, İstanbul, Konya, Manisa, Mardin ve Şanlıurfa illerinde eşzamanlı olarak operasyon düzenlendi.

ŞÜPHELİLERDEN 8’İ ÇOCUK

Operasyonlar sonucunda 8'i suça sürüklenen çocuk olmak üzere 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından önceki gün Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi. 8'i suça sürüklenen çocuk 11 şüpheli, ‘Siber Güvenlik Yasası’na muhalefet, kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilip yayılması, bilişim sistemini engelleme, verileri bozma yok etme' suçlarından tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın geniş çaplı araştırma ve materyal incelemeleri yapılmak suretiyle devam ettiği belirtildi.