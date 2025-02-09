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Vergi uzmanı saldırıya uğramıştı! Bakan Şimşek'ten tepki: Her türlü şiddete karşıyız

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#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#Mehmet Şimşek#Cizre
Vergi uzmanı saldırıya uğramıştı Bakan Şimşekten tepki: Her türlü şiddete karşıyız
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2025 12:29

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Şırnak Cizre'de vergi dairesi personelinin görevi başında saldırıya uğramasıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

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Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Saha denetimi sırasında personelimize yapılan saldırıyı büyük üzüntü ile öğrendim. Her türlü şiddete karşıyız.

Vergide adaleti sağlamak için görev yapan çalışanlarımızın her zaman yanındayız.

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#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#Mehmet Şimşek#Cizre

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