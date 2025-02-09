Vergi uzmanı saldırıya uğramıştı! Bakan Şimşek'ten tepki: Her türlü şiddete karşıyız

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Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Saha denetimi sırasında personelimize yapılan saldırıyı büyük üzüntü ile öğrendim. Her türlü şiddete karşıyız.
Vergide adaleti sağlamak için görev yapan çalışanlarımızın her zaman yanındayız.
Saha denetimi sırasında personelimize yapılan saldırıyı büyük üzüntü ile öğrendim.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) February 9, 2025
Her türlü şiddete karşıyız.
Vergide adaleti sağlamak için görev yapan çalışanlarımızın her zaman yanındayız. https://t.co/9ncFzlF9z4