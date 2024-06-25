×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Vergi paketine uzman gözü

Güncelleme Tarihi:

#ERDOĞAN#MYK#Vergi
Vergi paketine uzman gözü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2024 07:00

AK Parti MYK dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanırken gündemde vergi paketi de vardı. AK Parti Sözcüsü Çelik tartışılan yurtdışı harcının da gündem olduğunu ancak henüz son kararın verilmediğini belirterek “Vergide adalet hedeflenirken uzman gözü ile değerlendirmeler yapılacak” dedi.

Haberin Devamı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanan AK Parti MYK toplantısının ardından yaptığı basın toplantısında özetle şunları söyledi:

YURTDIŞI ÇIKIŞ HARCI

“Yurtdışı harcı da gündem oldu. Konuşulan her şey taslak düzeyinde yazılır ama son karar verilene kadar geçerli değil. Son kararın verileceği toplantı yapılmadı. Bu taslakta alternatifler vardır. Biri sızar ve spekülasyon konusu olur. O toplantılarda netice açıklanana kadar bunların spekülasyondan ibaret olduğunu ifade edeyim. Resmi olarak açıklanmamış spekülasyonlara itibar edilmemeli. Vergide adalet hedeflenirken uzman gözü ile değerlendirmeler yapılacak. Ekonomi yönetimimiz net, şeffaf, sıkıntıları giderecek program uyguluyor. Cumhurbaşkanımızın desteği yüksektir.

Haberin Devamı

ERDOĞAN’IN İTTİFAK VURGUSU

Cumhurbaşkanımız önümüzdeki yaz döneminin iyi değerlendirilmesi gerektiğini, Cumhur İttifakı siyasetinin vatandaşa ulaştırılmasını ifade ettiler. İttifakın birliği konusunda hassasiyetlerini bir kez daha vurguladılar.

SURİYE’DE TERÖRİSTAN GİRİŞİMİ

Suriye’nin kuzeyindeki terörist faaliyetleri yakından takip ediyoruz. YPG/PYD unsurlarının yerel seçim arayışı vardı. Şiddetle karşı çıkmıştık. Çeşitli arayışlar var. Sert tutumumuzu sürdüreceğiz. DEAŞ ile mücadele bahanesi ile demokrasi diye pazarlanılması kabul edilemez. Esasında teröristan kurulması anlamına gelir. Terör devleti kurmak için bir yöntemi istismar ediyorlar. Bu daha büyük kaosa neden olabilecek. Suriye toprak bütünlüğünü ve Türkiye’yi tehdit eden gelişme olarak değerlendirilecek ve anında müdahale edilecektir.

İSRAİL’İN AMACI BÖLGESEL SAVAŞ

Netanyahu geleceği için soykırım siyaseti sürdürmektedir. İsrail’in amacı bölgesel savaş. Her alanda soykırıma karşı mücadele etmeye devam edeceğiz.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#ERDOĞAN#MYK#Vergi

BAKMADAN GEÇME!