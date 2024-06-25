Vergi paketine uzman gözü

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanan AK Parti MYK toplantısının ardından yaptığı basın toplantısında özetle şunları söyledi:

YURTDIŞI ÇIKIŞ HARCI

“Yurtdışı harcı da gündem oldu. Konuşulan her şey taslak düzeyinde yazılır ama son karar verilene kadar geçerli değil. Son kararın verileceği toplantı yapılmadı. Bu taslakta alternatifler vardır. Biri sızar ve spekülasyon konusu olur. O toplantılarda netice açıklanana kadar bunların spekülasyondan ibaret olduğunu ifade edeyim. Resmi olarak açıklanmamış spekülasyonlara itibar edilmemeli. Vergide adalet hedeflenirken uzman gözü ile değerlendirmeler yapılacak. Ekonomi yönetimimiz net, şeffaf, sıkıntıları giderecek program uyguluyor. Cumhurbaşkanımızın desteği yüksektir.

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ERDOĞAN’IN İTTİFAK VURGUSU

Cumhurbaşkanımız önümüzdeki yaz döneminin iyi değerlendirilmesi gerektiğini, Cumhur İttifakı siyasetinin vatandaşa ulaştırılmasını ifade ettiler. İttifakın birliği konusunda hassasiyetlerini bir kez daha vurguladılar.

SURİYE’DE TERÖRİSTAN GİRİŞİMİ

Suriye’nin kuzeyindeki terörist faaliyetleri yakından takip ediyoruz. YPG/PYD unsurlarının yerel seçim arayışı vardı. Şiddetle karşı çıkmıştık. Çeşitli arayışlar var. Sert tutumumuzu sürdüreceğiz. DEAŞ ile mücadele bahanesi ile demokrasi diye pazarlanılması kabul edilemez. Esasında teröristan kurulması anlamına gelir. Terör devleti kurmak için bir yöntemi istismar ediyorlar. Bu daha büyük kaosa neden olabilecek. Suriye toprak bütünlüğünü ve Türkiye’yi tehdit eden gelişme olarak değerlendirilecek ve anında müdahale edilecektir.

İSRAİL’İN AMACI BÖLGESEL SAVAŞ

Netanyahu geleceği için soykırım siyaseti sürdürmektedir. İsrail’in amacı bölgesel savaş. Her alanda soykırıma karşı mücadele etmeye devam edeceğiz.”