HABERLER

Vergi kaybının önüne geçmek için harekete geçildi: Tunceli'de 7 araca el konuldu

Güncelleme Tarihi:

#Otomobil#Vergi#Tunceli
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2025 09:43

Tunceli’de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, yasal sürede ülkeden çıkışı yapılmayan araçlara el konuldu. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, Almanya, Fransa ve Hollanda menşeli 7 araca el konuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vergi kayıplarının ve kaçakçılığın önüne geçmek için çalışma yürüttü. 

Ekipler, bu kapsamda bazı şüphelilerin araçlarıyla yasal süre içerisinde ülkeden çıkış yapmayıp gümrük kurallarına aykırı hareket ettiğini tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, Almanya, Fransa ve Hollanda menşeli 7 araca el konuldu. 

Şüpheliler hakkında, "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında yasal işlem başlatıldı.

