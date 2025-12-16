Vergi güncellemesi enflasyon oranında

Haberin Devamı

Bakan Şimşek, TBMM Genel Kurulu’nda Bakanlığının 2026 yılı bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmasında şunları kaydetti:

“Uyguladığımız program sayesinde, son iki buçuk yılda kayda değer kazanımlar elde ettik. Enflasyonda belirgin bir düşüş yaşandı. 2022-2023 yılları sonunda yüzde 64-65 patikasına yerleşen yıl sonu enflasyonu, geçen sene yüzde 44.4’e kadar indi, bu sene kasım ayı itibarıyla yüzde 31.1 seviyesinde gerçekleşti. Tabii, hedeflerimizin bir miktar üzerinde. Dayanıklı tüketim malları gibi, giyim ve ayakkabı gibi ürünlerde aslında temel mal enflasyonu yüzde 18.6’ya kadar düştü, gıda enflasyonu yüzde 27’ye kadar geriledi. Manşet enflasyonun 30’un üzerinde olmasının sebebi, dünyadaki gibi Türkiye’de de hizmet sektörü enflasyonu, dezenflasyon tedbirlerine gecikmeli tepki veriyor.

Makroekonomik dengesizlikleri azalttık, cari açık konusunu bir endişe kaynağı olmaktan çıkarttık. Program öncesinde 700 baz puana kadar yükselen risk primimiz bugün itibarıyla 216 baz puana geriledi.

Kamuda tasarruf milletimizin bir talebi. Bugüne kadar yaklaşık 2 bin harcama biriminde denetim yaptık.

ŞİMŞEK VE YERLİKAYA’YA TEBRİK

TBMM Genel Kurul’da Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genel Kurul Salonu’nda komisyon sıralarına oturarak görüşmeleri takip etti. Bakanlar, AK Partili vekillerin tebriklerini de kabul etti. (Mert Gökhan KOÇ / ANKARA)