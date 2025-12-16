×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Vergi güncellemesi enflasyon oranında

Güncelleme Tarihi:

#Enflasyon#Mehmet Şimşek#Vergi
Vergi güncellemesi enflasyon oranında
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2025 07:00

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2026 için vergi ve harç güncellemelerini yeniden değerleme oranında değil, hedeflenilen enflasyon oranında belirleyeceklerini kaydederek, “Ancak gelir vergisi tarifesi gibi vatandaşlarımızın lehine olan vergi mevzuatındaki güncellemeleri daha yüksek olan yani yüzde 25.5 olan yeniden değerleme oranında artıracağız. Dolayısıyla kamunun fiyatlarını yüzde 16-19 arasında belirlerken vatandaşın lehine olan hususlarda yeniden değerleme oranını uygulayacağız” dedi.

Haberin Devamı

 

Bakan Şimşek, TBMM Genel Kurulu’nda Bakanlığının 2026 yılı bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmasında şunları kaydetti:

“Uyguladığımız program sayesinde, son iki buçuk yılda kayda değer kazanımlar elde ettik. Enflasyonda belirgin bir düşüş yaşandı. 2022-2023 yılları sonunda yüzde 64-65 patikasına yerleşen yıl sonu enflasyonu, geçen sene yüzde 44.4’e kadar indi, bu sene kasım ayı itibarıyla yüzde 31.1 seviyesinde gerçekleşti. Tabii, hedeflerimizin bir miktar üzerinde. Dayanıklı tüketim malları gibi, giyim ve ayakkabı gibi ürünlerde aslında temel mal enflasyonu yüzde 18.6’ya kadar düştü, gıda enflasyonu yüzde 27’ye kadar geriledi. Manşet enflasyonun 30’un üzerinde olmasının sebebi, dünyadaki gibi Türkiye’de de hizmet sektörü enflasyonu, dezenflasyon tedbirlerine gecikmeli tepki veriyor.

Haberin Devamı

Makroekonomik dengesizlikleri azalttık, cari açık konusunu bir endişe kaynağı olmaktan çıkarttık. Program öncesinde 700 baz puana kadar yükselen risk primimiz bugün itibarıyla 216 baz puana geriledi.

Kamuda tasarruf milletimizin bir talebi. Bugüne kadar yaklaşık 2 bin harcama biriminde denetim yaptık.

ŞİMŞEK VE YERLİKAYA’YA TEBRİK

TBMM Genel Kurul’da Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genel Kurul Salonu’nda komisyon sıralarına oturarak görüşmeleri takip etti. Bakanlar, AK Partili vekillerin tebriklerini de kabul etti.    (Mert Gökhan KOÇ / ANKARA)

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Enflasyon#Mehmet Şimşek#Vergi

BAKMADAN GEÇME!