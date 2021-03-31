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Haber Giriş: 31.03.2021 - 17:38 | Son Güncelleme:

Vergi daireleri bugün saat kaça kadar açık olacak? Son ödeme günü olması nedeniyle çalışma saatleri uzatıldı..

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Vergi daireleri bugün saat kaça kadar açık olacak? Son ödeme günü olması nedeniyle çalışma saatleri uzatıldı..

Yıllık gelir vergisinin ilk taksiti ile yapılandırma düzenlemesinin ikinci taksitinin son ödeme günü olması nedeniyle bugün saat 21.00'e kadar tüm vergi daireleri açık bulundurulacak.

Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamada, 7143 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 16'ncı ve 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçların ikinci taksitinin ödeme süreleri ile 2020 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve tahakkuk eden vergilerin birinci taksitinin ödeme sürelerinin bugün sonra erdiği anımsatıldı.

Bu kapsamda mükellefler tarafından yapılacak ödemeler nedeniyle vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla bugün saat 21.00'e kadar tüm vergi dairelerinin açık bulundurulacağı kaydedilen açıklamada, "Vergi dairelerine ödeme için gelen hiçbir mükellef geri çevrilmeyecek ve en son mükellefin işlemleri bitinceye kadar sokağa çıkma kısıtlamaları da dikkate alınarak vergi daireleri açık bulundurulacak." ifadelerine yer verildi.

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