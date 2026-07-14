‘Verdiğim borcu 1 yılda zor aldım’

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MASAK raporuna göre, Güner’in, derneğin organizasyon sorumlusu Zafer Yay’ın hesabına da 10 milyon 254 bin TL, AHBAP Derneği üyesi olduğu dönem Emrah Gödeliner’in hesabına da 47 milyon 904 milyon TL gönderdiği tespit edildi. Gödeliner’den, Ece Güner’e ise 63 milyon 980 bin TL gönderildiği belirlendi.

Güner gözaltına alınmadan önce sosyal medya hesabından şunları paylaşmıştı: “Ahbap Derneği’nin veya Haluk Levent’in hiçbir zaman avukatı olmadım. Yıllardır on binlerce vatandaş gibi AHBAP’a onlarca bağış yaptım. Haluk Levent; herhalde büyük bağışlar yaptığımı görünce; geçici olarak bir kişisel borç istedi. 1 ay içinde geri ödeyeceğini söyledi. Yaklaşık 1 yıl uğraştıktan sonra verdiğim borcu zar zor geri alabildim. Suçlu mu suçsuz mu bilmiyorum ama o olaydan sonra bir daha asla ne Haluk Levent’e ne Ahbap’a bağış yapmadım.”

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Toplam gözaltı sayısının 22’e yükseldiği soruşturmayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

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SAVCILIK ‘SOĞUK CÜZDAN’ PEŞİNDE

HÜRRİYET’in ulaştığı bilgilere göre soruşturmaya konu olan milyonlarca liranın önemli bir kısmı Haluk Levent ve ekibi tarafından kripto varlıklara yatırıldı. Henüz tam miktarı belirlenemedi ancak savcılık kripto varlıkların gizlendiği ‘soğuk cüzdan’ peşinde. Haluk Levent gözaltına alındığında yanında dört telefon ve dizüstü bilgisayar vardı. Levent bu telefon ve bilgisayarın şifresini vermeyi henüz kabul etmedi. Haluk Levent’in bazı isimlerle yaptığı ve suçlamalarla irtibatlı olduğu değerlendirilen WhatsApp yazışmaları da dosyaya girdi.