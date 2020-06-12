Verda isminin anlamı nedir? Verda ne demek

Arapçadan dilimize yerleşmiş olan Verda isminin anlamı, 'gül çiçeği' dir.

Verda isminin, kaynaklara göre birçok anlamı bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi, bir çiçek türü olan gül çiçeğidir. Bunun dışında da, birkaç farklı anlamı olduğunu görmekteyiz. İnsan anlamına da gelmektedir. Yine Verda isminin bir farklı anlamı da, 'akıp giden yiğit'tir.

Verda İsminin Anlamı

Öncelikle, kız çocuklara koymak için seçilebilecek güzel isimlerden birisi olan Verda isminin sözlük anlamı Gül çiçeği olsa da, TDK kaynaklarına göre de birçok farklı anlamına ulaşılmaktadır. İnsan anlamına da gelebilen Verda isminin tüm anlamları, olumlu olmakla beraber, rahatlıkla kız çocuk ismi olarak tercih edilebilir.

Verda isminin tercih edilmesiyle, çocuğa başta liderlik ve mükemmeliyetçilik vasıfları verilmiş olur, çünkü bu isme sahip kişilerin analizlerinde bu özellikler Verda'nın bir diğer anlamı olan insan kelimesine baktığımızda, zaten bu isme sahip kişilerin insani duygularının ön plana çıkması gayet normaldir. Bir diğer anlamı olan 'akıp giden yiğit ' manasını açacak olursak eğer, akıp giden yani, kimseye bakmayan, cesur, gözükara, mert kişi anlamına gelir. Görüleceği üzere, bu anlamı da yine olumlu özelikler taşımaktadır.