Venüs retrosu ne zaman bitiyor? 2020 Venüs retrosu ne zaman bitecek?

Venüs retrosu astrologların yaptığı incelemelere göre 25-26 Haziran tarihine kadar devam edecek. Venüs retrosu bazı etkileri de beraberinde getirecek. Peki, Venüs retrosu ne zaman bitiyor ve etkileri neler olacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

VENÜS RETROSU ETKİLERİ

Venüs retrosu 25-26 Haziran tarihinde sona erecek. Bu süreçte maddi ve manevi değerler yanıltıcı kararlar alınabilir. Yanlış alışveriş kararları verilebilir. Dolayısıyla Venüs geri giderken ne ilişkilere ne de yüklü finansal harcamalara yatırım yapılması önerilmez.

Venüs ileri gitmeye başladığında çok isteyerek yaptığınız şeyler bile gözünüze çirkin ve hatalı görünebilir. Saçınızda yapılan renk veya uzunluk değişiklikleri pişmanlık getirebilir.

Retro süreci boyunca insanlar sevilmeye ve ilgi görmeye daha yoğun bir ihtiyaç hissederek, kendilerini dışarıdan güzelleştirmenin ve parlatmanın yollarına daha sık başvurmak isterler. Fakat bu evrede manevi değerlere öncelik verilmesi ve kişinin kendisiyle sağlıklı bir değer ilişkisi kurabilmesi önemlidir.

Yarım bıraktığınız dizileri tamamlamak, yeniden yeşeren okuma alışkanlığınızı doyurmak için Venüs Retro’sundan faydalanabilirsiniz.