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Haber Giriş: 20.04.2020 - 14:41,Son Güncelleme:

Ventilatör nedir? Solunum cihazı ventilatör hakkında detaylı bilgiler

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Ventilatör nedir? Solunum cihazı ventilatör hakkında detaylı bilgiler
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Ventilatör, yaşamsal bir fonksiyon olan solunum işlevini yapay olarak sağlayan cihaza verilen isimdir. Ağza takılan bir hortum aracılığıyla akciğerlere doğrudan oksijen gönderen ventilatör, yoğun bakım tedavilerinde önemli bir rol oynamaktadır. Peki, ventilatör nedir ve nasıl kullanılmaktadır? İşte, ventilatör hakkında bazı bilgiler

Genellikle test balonu ile çalışıp çalışmadığı test edilen ventilatör, solunum sıkıntısı yaşayan hastalarda akciğerler için önemli bir unsur olmaktadır. Kesintisiz bir güç kaynağına bağlı olan ventilatör, hastanın solunum fonksiyonlarını sağlamaktadır. Ventilatör ayarları yoğun bakım hemşireleri ve doktorlar tarafından sağlanmaktadır.

VENTİLATÖR NEDİR?

Ventilatör kamuoyunda bilinen adıyla solunum cihazları, nefes alabilen havayı akciğerlerin içine ve dışına hareket ettirerek mekanik ventilasyon sağlamak, fiziksel olarak nefes alamayan veya yetersiz nefes alan bir hastaya nefes vermek için tasarlanmış bir makinedir.

Ventilatörler ağırlıklı olarak yoğun bakım tıbbı, evde bakım ve acil tıpta (bağımsız üniteler olarak) ve anesteziyolojide (bir anestezi makinesinin bir bileşeni olarak) kullanılır.

Modern ventilatörler, basınç ve akış özelliklerinin bireysel bir hastanın ihtiyaçlarına tam olarak uyarlanmasını sağlamak için küçük bir gömülü sistem tarafından elektronik olarak kontrol edilir.

 

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