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Venezuela’daki deprem felaketinde Mehmetçik ‘nefes’ arıyor

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#Venezuela#Deprem#TSK
Venezuela’daki deprem felaketinde Mehmetçik ‘nefes’ arıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2026 07:00

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Venezuela’da enkaz altındaki arama - kurtarma faaliyetlerinde milli teknoloji ‘STM Duvar Arkası Radar’ ile görev yaptığı bildirildi.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 50’den fazla vatandaşın enkaz altından sağ olarak çıkarılmasını sağlayan ‘STM Duvar Arkası Radar (DAR)’ sistemi, ilk uluslararası görevine çıktı. Venezuela’da yaşanan yıkıcı depremlerin ardından bölgede görevlendirilen Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay Komutanlığı’na bağlı Doğal Afet Arama Kurtarma (DAK) timleri, afet bölgesindeki arama - kurtarma çalışmalarında aktif olarak ‘STM DAR’ teknolojisini kullanıyor.

CANLININ YERİNİ BULUYOR

Sistem, enkaz altında bulunan canlının nefes alıp vermesi esnasındaki göğüs ve el kol hareketlerinden, mikro-makro hareketlerden yerini tespit edebiliyor. Yaklaşık 6.5 kg ağırlığında olan DAR, yaydığı RF sinyalleri ile duvarın/engelin arkasında bir canlının olup olmadığını, cihaz üzerine anlık aktarıyor ve canlının kaç metre derinlikte ve hangi noktada olduğunu tespit edebiliyor.

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Tek kişi tarafından elde kullanılabilecek şekilde tasarlanan milli sistem, tripod ve benzeri araçlar yardımıyla hedef bölgeye yerleştirilerek tablet bilgisayar ile uzaktan kumanda edilebilme özelliğine de sahip.

TSK-AFAD EL ELE

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya açıklamasında “Venezuela’da meydana gelen depremlerin ardından bölgeye intikal eden AFAD personeli ile Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay Komutanlığı’na bağlı arama kurtarma timleri ve arama kurtarma köpekleri, afet bölgesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor” denildi.

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#Venezuela#Deprem#TSK

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