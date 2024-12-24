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Veliyle tartıştığı sırada yaşandı: Ana sınıfı öğretmeni, yoğun bakımdaki mücadelesini kaybetti

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#Sema Özdemi#Kocaeli#Beyin Kanaması
Veliyle tartıştığı sırada yaşandı: Ana sınıfı öğretmeni, yoğun bakımdaki mücadelesini kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2024 15:48

Kocaelİ'nin Darıca ilçesinde veliyle tartıştığı sırada beyin kanaması geçiren ana sınıfı öğretmeni Sema Özdemir (42), yoğun bakımdaki 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

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 Olay, 11 Aralık’ta öğle saatlerinde Darıca ilçesine bağlı Nenehatun Mahallesi’ndeki Nenehatun İlkokulu'nda meydana geldi. Ücretli ana sınıfı öğretmeni Sema Özdemir, öğle derslerinin bitiminde öğrencilerin okuldan rahatça çıkabilmeleri için kapıdan çekilme uyarısında bulunduğu veli ile yaşadığı tartışma sırasında yere yığıldı.

Veliyle tartıştığı sırada yaşandı: Ana sınıfı öğretmeni, yoğun bakımdaki mücadelesini kaybetti

İhbar üzerine okula gelen sağlık ekipleri tarafından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Özdemir’in beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Sema Özdemir, Kocaeli Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Veliyle tartıştığı sırada yaşandı: Ana sınıfı öğretmeni, yoğun bakımdaki mücadelesini kaybetti

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Yoğun bakım servisinde 13 gündür tedavi gören Sema Özdemir, bugün yaşamını yitirdi. Sema Özdemir’in cenazesinin memleketi Çorum’da toprağa verileceği öğrenildi. 

Veliyle tartıştığı sırada yaşandı: Ana sınıfı öğretmeni, yoğun bakımdaki mücadelesini kaybetti

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#Sema Özdemi#Kocaeli#Beyin Kanaması

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