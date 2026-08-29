Veliye ‘uyum’ izni

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MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan “2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler” konulu genelgede yer alan, uyum eğitimleri ve aile katılım etkinliklerinin Bakanlıkça belirlenen takvim ve program çerçevesinde ailenin sürece etkin katılımı esas alınarak gerçekleştirilmesine ilişkin hüküm doğrultusunda yeni eğitim öğretim yılında ailelerin çocuklarının okula uyum süreçlerine daha etkin katılımı sağlanacak.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’nden kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazı doğrultusunda bu yıl ilk kez kamuda çalışan ebeveynlerden biri, talep etmeleri halinde 7-11 Eylül tarihlerindeki uyum haftasında günde 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak. Uyum eğitimleriyle başlayacak aile katılımı yalnızca uyum haftasıyla sınırlı kalmayacak. Aile katılımı, gelişim ve rehberlik uygulamaları “Ailemle Okul Yolu Programı” adı altında birbiriyle ilişkilendirilerek eğitim öğretim yılının tamamına yayılacak. Yıl boyunca devam edecek ‘Uyum Eğitimi Programı’ kapsamında velilere okul kültürü, işleyişi, çocukların gelişim özellikleri ve yıl boyunca yürütülecek programlar hakkında detaylı bilgilendirmeler yapılacak.

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‘Aile On Yılı’ kapsamında hayata geçirilen programla, velilerin çocuklarının eğitim yolculuğuna okul ile birlikte eşlik etmesi, okul-aile işbirliğinin sürdürülebilir kılınması ve eğitimde ortak sorumluluk kültürünün güçlendirilmesi amaçlanıyor. Kamu çalışanlarına verilen idari iznin ardından MEB tarafından özel sektöre de uyum eğitimine katılacak öğrencilerin çalışan velilerine gerekli kolaylığı sağlamaları çağrısı yapıldı.