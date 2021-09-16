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Velilerin izni olmadan test yapılmayacak

#PCR Testi#Fahrettin Koca#Okullar
Velilerin izni olmadan test yapılmayacak

Bilim Kurulu sonrasında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullarda öğrencilere yönelik tarama amaçlı testlerin velilerin izni olmadan yapılmayacağını belirtti.

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Bakan Koca, şunları söyledi:

“Aldığımız tedbirler ve olası olumsuz olayların yönetimi ile ilgili algoritmalar konusundaki hazırlıklarımız uyum haftasını büyük sorunlarla karşılaşmadan yönetmemizde etkili oldu. Okullarımızın yüz yüze eğitime açık kalması en büyük önceliğimiz.

2 DOZ AŞI HARİTASINI PAYLAŞACAĞIZ

Bunu temin etmek için planladığımız pilot taramalar ile ilgili; öğrencilerimize tarama amaçlı yapılacak testlerde velilerimizin izni olmadan hiçbir işlem tesis edilmeyecektir. Velilerimiz izin vermeleri halinde sadece boğazdan örnek alınarak tarama işlemi yapılacaktır. En kutsal emanet olan bedenimize kişinin ya da velisinin rızası dışında hiçbir işlem tesis edilmesi mümkün değildir... Pazartesi gününden itibaren 2 doz aşılanma oranlarını gösteren haritayı paylaşacağız. Vaka ve kayıplarımız içindeki aşısız oran çok yüksektir. Bu durum aşılar olmasaydı bizi nasıl bir felaketin beklediğinin göstergesidir. Mevcut vaka ve kayıplarımız aşı olmasaydı çok daha yüksek olabilirdi. Aşı olmak elzem.”

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#PCR Testi#Fahrettin Koca#Okullar