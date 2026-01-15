×
Gündem Haberleri

'Velilerin CİMER başvurusu' denilen içerikler sahte çıktı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2026 17:57

İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada yer alan ve velilerin CİMER'e yaptığı başvuru diye paylaşılan içeriklerin asılsız olduğunu açıkladı.

DMM'den yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Bazı haber mecraları ve sosyal medya hesaplarında yer alan ve velilerin öğretmenlerle ilgili CİMER’e yaptığı iddia edilen başvuru metinleri dezenformasyon içermektedir.

Spekülasyon amaçlı kurgusal nitelikteki bu paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur.

5690 sayılı CİMER Yönetmeliği uyarınca “yalnızca tahmine veya zanna dayalı ifadeler içeren ve başvuru içeriğinde herhangi bir somut bilgi ya da belge bulunmayanlar” ile “başvuru amacı ve konusu anlaşılır nitelikte olmayan” başvurular işleme alınmamaktadır.

