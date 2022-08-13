Velilere 44 saat ders

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MİLLİ Eğitim Bakanlığı’nın başlattığı, velilere eğitimlerin verildiği ve aile yapısını olası risklere karşı korunaklı hale getirmenin hedeflendiği Aile Okulu Projesi dün Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıda tanıtıldı. Kısa sürede 81 ilde yayılması planlanan Aile Okulu Projesi’nin tanıtımına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve 81 ilden gelen halk eğitim merkezi müdürleri katıldı.

AİLE TÜM DÜNYADA HEDEFTE

Emine Erdoğan açılış törenindeki konuşmasında özetle şunları söyledi: “Aile en büyük zenginliğimiz, dayanak noktamız, aidiyet duygusunu kazandığımız sığınağımızdır. Aile bir toplumun başlama noktası olduğu gibi, muhafaza edilmediği takdirde, toplumların yok olduğu yer de olabilir.

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Aile zarar görürse; kompozisyonu bozulur,

değerleri zayıflarsa; bu sefer huzursuz bir toplumun kaynağı olur. Üzülerek ifade ediyorum ki, aile kurumu tüm dünyada hedef haline geldi. Hızla dönüşen dünyamızdaki çoğu değişim ne yazık ki aileden taraf değil. Toplumumuzun özünü oluşturan bu ruhu geleceğe aktarmak hepimizin sorumluluğu. Şunu hiçbir zaman unutmayalım ki, güçlü aileler toplumların bağışıklık sistemini oluşturur.

PİLOT ÇALIŞMALAR TAMAM

Pilot bölgelerdeki çalışmaların tamamlanmasının ardından, bu kursların şimdi ülkemizin dört bir yanında, ailelerimizin istifadesine sunulacak olması gerçekten çok sevindirici. Eğitimler, aile içi iletişimden ahlaki gelişime, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımından sağlıklı beslenmeye kadar 8 ana başlıkta ve 44 saat olarak düzenleniyor. Bu projenin, ailelerimizi olası risklere karşı çok daha dayanıklı hale getireceğine yürekten inanıyorum.”