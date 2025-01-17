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Öğretmenle ilgili iddialar velileri ayaklandırdı: Okula müfettiş gönderildi | 'Daha önce de soruşturma geçirmiş'

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#Antalya#Öğretmen#Veli
Öğretmenle ilgili iddialar velileri ayaklandırdı: Okula müfettiş gönderildi | Daha önce de soruşturma geçirmiş
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2025 17:36

Antalya'da bir okulda öğrencilere mobbing uygulayıp, uygunsuz giyim ve davranışlarda bulunduğunu öne sürülen kadın öğretmen G.D. hakkında soruşturma başlatıldı. Veliler, 3 aydır müfettiş raporunun beklendiğini belirtip, soruşturmanın tamamlanmasını istediklerini söyledi.

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Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'ndeki bir ilk ve ortaokulunun 3'üncü sınıf öğretmeni G.D.'nin, derste sürekli telefonla ilgilendiği, tehdit edip öğrencilere mobbing uyguladığı, uygunsuz giyim ve davranışlarda bulunduğu iddiaları üzerine veliler, durumu okul yönetimine bildirdi. Buradan bir sonuç alamayan veliler, konuyla ilgili CİMER ve Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şikayetçi oldu. Durumun bildirilmesiyle 3 ay önce okula müfettiş gönderildi. Bugün karnelerini alan çocuklarının okuluna giden aileler, kapı önünde açıklama yaptı.

Öğretmenle ilgili iddialar velileri ayaklandırdı: Okula müfettiş gönderildi | Daha önce de soruşturma geçirmiş

'HERHANGİ BİR DÖNÜŞ ALAMIYORUZ'

Öğrencilerden birinin velisi Seda S., öğretmenin 3 aydır soruşturmada olduğunu belirterek, "Öğretmenle ilgili problemlerimiz vardı. Çocuklara psikolojik şiddet vardı. Sürekli tehdit vardı. Velileri arayıp, sürekli şikayet vardı. Bunlardan dolayı şikayette bulunduk. 3 aydır bu şikayetin sonlanmasını, soruşturmanın tamamlanmasını bekliyoruz ama herhangi bir dönüş alamıyoruz. Bu öğretmenin daha önce de soruşturma geçirdiğini, bu konulardan dolayı yine bir veliyle kavga ettiğini, bundan dolayı okul değiştirdiğini öğrendik" dedi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise konuyla ilgili müfettişlerin soruşturmasının devam ettiği, sonucunun beklendiği kaydedildi. 

 

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#Antalya#Öğretmen#Veli

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