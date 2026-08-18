Veliler dikkat! Bu kÄ±rtasiye Ã¼rÃ¼nÃ¼ iÃ§in bakanlÄ±k toplatma kararÄ± aldÄ±

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BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Yeni eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± yaklaÅŸÄ±rken, Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± olarak; evlatlarÄ±mÄ±zÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve gÃ¼venliÄŸini korumak amacÄ±yla kÄ±rtasiye Ã¼rÃ¼nlerine yÃ¶nelik piyasa gÃ¶zetimi ve denetimlerimizi sÄ±klaÅŸtÄ±rdÄ±k. Denetimlerimiz kapsamÄ±nda yapÄ±lan analizlerde, ilgili kalem kutusunda mevzuatta belirlenen limitlerin Ã¼zerinde KÄ±sa Zincir Klorlu Parafinler (SCCP) / Alkan C10-C13 tespit edilmiÅŸtir.

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GÃ¼vensiz olduÄŸu belirlenen Ã¼rÃ¼n iÃ§in piyasaya arz yasaÄŸÄ± ve toplatma kararÄ± uygulanmÄ±ÅŸtÄ±r. Ã‡ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n okulda kullandÄ±ÄŸÄ± kalem kutusundan defterine, Ã§antasÄ±ndan diÄŸer kÄ±rtasiye malzemelerine kadar tÃ¼m Ã¼rÃ¼nlerin gÃ¼venli ve mevzuata uygun olmasÄ± iÃ§in denetimlerimizi kararlÄ±lÄ±kla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±, her tÃ¼rlÃ¼ ticari kaygÄ±nÄ±n Ã¼zerindedir" denildi.

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