‘Veliefendi’nin Süperstarı’ evinde ölü bulundu

Haberin Devamı

Türkiye’nin ilk kadın at yarışı spikeri 36 yaşındaki Esen Gök’ten haber alamayan arkadaşları, genç kadının yaşadığı Bakırköy’deki siteye gitti. Site görevlisinin daireye ulaşamaması üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeri girdi. Genç spikerin cansız bedeni evin içerisinde bulundu. İlk incelemelere göre Esen Gök’ün intihar ettiği değerlendirilirken, cesedi otopsi için Adli Tıp’a gönderildi. Tay TV, Gök’ün ölüm haberini sosyal medyadan “Acımızın tarifi yok!” diye duyurdu.





GAZİ KOŞUSU’NDA SESİNİ DUYURDU

Hürrriyet’te 2022 yılında “Vazgeçmeyen Kadınlar’ yazı dizisinde hikayesini anlatan Esen Gök, 2017 yılında TJK TV’de spikerliğe başlamış, 2019 yılında da Gazi Koşusu’nda düzenlenen Kadın Binici Koşusu’nda yarış spikerliği yaparak Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeri unvanını kazanmıştı. Veliefendi Hipodromu’nda 7 yıl boyunca kadın sesinden yarış dinlemeyi sevdiren Esen Gök, “At yarışı anlatımı spikerliğin en zor dallarından biri. Maksimum 2.5 dakika sürüyor. Bu süre zarfında nefes almadan, sürekli yüksek bir heyecanla anlatım yapmanız gerekiyor. Bu beni çok heyecanlandırdı, mutlaka öğrenmem gerek dedim. Başta kimse ciddiye almadı. Kadınların bu mesleği çok daha ileriye götürebileceğinden eminim. Atlarla çok özel bir ilişkim oldu, en büyük hayalim at sahibi olmak” demişti.