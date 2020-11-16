Velid Muallim kimdir? İşte biyografisi

79 yaşındaki Muallim, 11 Şubat 2006'den beri rejimin dışişleri bakanlığı görevini sürdürdü. Muallim, Suriye'deki iç savaşta Esed rejiminin en büyük destekçilerinden biri olarak dikkati çekti. 1941'de başkent Şam'da dünyaya gelen Muallim, 1990-1999 arasında da Suriye'nin ABD'deki büyükelçisi olarak rejim saflarında yer almıştı. İşte, Velid Muallim'in hayatına ilişkin bilgiler...

Velid Muallim, Şam'da, 13 Ocak 1941'de doğdu. 1948-1960 yılları arası devlet okullarında ilköğretim ve orta öğrenimini gördü. Sonra 1963 yılında Kahire Üniversitesi İktisat sanat derecesinden lisans aldı.

Muallem, 1964 yılında dışişleri bakanlığında göreve başladı ve Tanzanya, Suudi Arabistan, İspanya ve İngiltere'de Suriye misyonlarında görev yaptı. 1975-1980 yılları arası Romanya'da Suriye'nin Büyükelçisi olarak görev yaptı. Sonra, 1980 yılında dış işleri bakanlığının çeviri bölümü başkanı oldu ve görevi 1984 yılında sona erdi.

1984-1990 yılları arası özel ofisler bölüm başkanı olarak görev yaptı. 1990-2000 yılları arası Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'nin büyükelçisi olarak görev yaptıktan sonra, 2000 yılında dışişleri bakan yardımcılığına seçildi.

11 Şubat 2006 tarihinde dışişleri bakanı olarak atandı. 2011'deki Suriye İç Savaşı sırasında, diğer ulusal hükümetler ve Birleşmiş Milletler ile ilişkilerde Suriye hükümetini temsil etti.