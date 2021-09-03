Veli ve öğretmenlere aşı çağrısı

Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar bir basın toplantısı düzenledi. Bakan Koca özetle şunları söyledi:

VAKALARIN YÜZDE 81’İ VEFATLARIN YÜZDE 90’I aşısız

“Sizlere aşı programımıza başlarken, tünelin ucundaki ışık göründü, demiştim. Bugün tünelin çıkışı görünüyor, diyebilirim. Son 4 haftada, vaka sayılarındaki artışın özellikle aşı olmamış kişilerden kaynaklandığını daha önce de ifade etmiştim. Bugün itibariyle, aktif vakalarımızın yüzde 81’i tam aşılı olmayan kişilerdir. Yani 500 bine yakın olan aktif vakamızın yüzde 81’i tam aşılı değil. Hastaneye yatan vatandaşlarımızın yaklaşık yüzde 90’ı da yine tam aşılı olmayan kişilerdir. Vefat eden vatandaşlarımızın sadece yüzde 10’a yakını tam aşılı kişilerden oluşuyor. Bunlar ağırlıklı olarak 65 yaş üstü ek hastalığı olanlar. Vefat eden vatandaşlarımızın yüzde 90’ı ya hiç aşı olmamış veya aşıları eksik kişiler. Belirli bir süre aşı ile tam koruma sağlanabiliyor.



HER VELİ ZAMAN KAYBETMEDEN AŞI OLMALI

Önümüzdeki hafta başında çocuklarımız, gençlerimiz okullarına kavuşacak. Tüm gayret ve azmimiz onlara yüz yüze eğitim vermek ve bunun sürekliliğini sağlamaktır. Salgınla mücadelede, her koşulda, okulları açık tutmak en öncelikli ödevimizdir. Okullarda kalabalık ortamlar oluşmaması için tedbirleri ve kuralları içeren rehberleri uygulayacağız. Buna rağmen endişesi olan velilerimiz olabilir. ‘Acaba çocuklarımıza okulda hastalık bulaşır mı?’ sorusu sorulabilir. Eğer böyle düşünüyorsak, önce veliler olarak bizler tedbirlere uymalıyız. Her bir velimiz, kendi çocuğunu ve onun sınıf arkadaşlarını korumak üzere tedbirlere azami riayet göstererek zaman kaybetmeden aşı olmalı. Hep birlikte çaba gösterirsek, ‘zil sesinden sonra alarm sesi gelir’ diyenleri haksız çıkarırız.”

12 YAŞA AŞI GELİYOR

12 yaş üstü kronik hasta olanlar için aşı tanımlaması yapılmıştı. 12 yaş üzeri zorunlu değil, tercihe bırakılması gerektiği kanaatindeyiz.

ÖĞRETMENLER YÜZDE 92.5 ORANINDA KORUNUYOR

Aşılanmayanların okula alınmama durumu olmaz. Biz öğretmenlerimizi aşılanma oranlarının giderek arttığını, aşılanmamayı çok düşüneceklerini düşünmek istemiyoruz. En az bir doz aşısını yaptırmış olanların oranı yüzde 88’i buldu. İki doz aşısını tamamlayanlar da yüzde 75’i buldu. İlk 6 ay içinde PCR zorunlu olmayacak. Velilerimiz tedirgin olmasınlar. Öğretmenlerimiz yüzde 92.5 oranda korunuyor durumda.”

UZAKTAN EĞİTİM YÜZ YÜZE EĞİTİMİN YERİNE GEÇEMEZ

Bakan Mahmut Özer ise şunları söyledi: “Uzaktan eğitim yüz yüze eğitimin yerine geçemez. 6 Eylül itibarıyla haftada 5 gün yüz yüze eğitim başlıyor. Okullarımızın bir daha kapanmaması için tüm velilerimiz ve öğretmenlerimize çağrı yapmak isterim. Lütfen kurallara uyalım, bu kurallara uyalım ki bir daha okullarımız kapanma sorunu ile yüz yüze kalmasın.”



DERSLERİN YÜZDE 40’I ONLINE YAPILABİLECEK

YÖK Başkanı Erol Özvar da “YÖK olarak biz yüz yüze eğitim faaliyetlerini sürdürmek istiyoruz. Üniversitelerimiz salgın boyunca eğitim ve öğretimin aksamaması doğrultusunda hibrit ya da harmanlanmış yöntemleri kullanacaklar. Bunun yanı sıra derslerin yüzde 40’ı online yapılabilecek ” diyerek öğrencilere aşı çağrısı yaptı.

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