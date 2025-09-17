×
Veli öğretmene saldırdı: Olay kamerada

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2025 11:48

Diyarbakır'da kadın öğretmen R.S., okula gelen bir velinin saldırısına uğradı. Kadının velinin öğretmene attığı tokat, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde bulunan Hürriyet İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre; nöbetçi öğretmen R.S., teneffüste kavga eden 2 öğrenciyi ayırdı. Kavga eden öğrencilerden birinin boğazında tırnak izi oluştu. Tırnak izinin kavga sırasında olduğu öğrenilirken; durumu ailesine anlatan öğrencinin annesi, okula gelerek R.S. ile tartışmaya başladı. Okuldakiler tartışmayı sonlandırmaya çalışırken; veli, R.S.'ye tokat attı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Tehditler aldığı için okula gidemediği iddia edilen R.S.'nin şikayeti sonrası veli, gözaltına alındı.

#Diyarbakır#Öğretmen#Saldırı

