Veli Eren’den 1 yıldır iz yok

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İZMİR Karşıkaya’da Veli Eren Atay (19), ilçedeki bir diş polikliniğinde çalışıyordu. Liseyi bitirdikten sonra garsonluk yapan ve son olarak bir diş polikliniğinde çalışmaya başlayan Atay, 15 Temmuz 2023’te, buluştuğu arkadaşlarıyla Çeşme Alaçatı’ya gitti. Eğlence mekânında arkadaşlarıyla eğlenen Atay’ın 4 arkadaşı, 02.30 sıralarında mekândan ayrıldı, Atay ise mekândan 04.00 sıralarında çıktı. Ailesiyle son telefon görüşmesini gece 01.00’de annesi Ebru Atay ile yapan Veli Eren Atay, annesine “Çok eğleniyoruz, DJ çok kaliteli. Beni merak etmeyin” diyerek telefonu kapattı. Kamera kayıtlarına göre 04.00’te eğlence mekânından ayrılan ve yakındaki bir büfeden alışveriş yapıp içki alan Atay, çantasını büfede unuttu.

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Veli Eren’in arama çalışmalarında Türkiye ve Yunanistan sahillerine vuran tüm cesetler incelendi ancak bir iz bulunamadı.

HER YERDE ARANDI

Büfeden çıktıktan sonra Yağız isimli arkadaşıyla görüşen ve 2 kilometre uzaktaki Deliklikoy’da yapılan başka bir partiye katılmak için yola çıkan Atay, burada kaybettiği telefonunu ararken plajdaki arkadaşları tarafından görüldü. Son olarak kendisini Deliklikoy’a çağıran ve yemek almak için Alaçatı’ya giden Yağız ile saat 10.00 sıralarında görüşen Atay, yemek alıp dönen arkadaşları tarafından plajda bulunamadı.

Kayıp ilanlarından aileye ulaşan bazı görgü tanıkları, 16 Temmuz günü öğle saatlerinde Atay’ı plajda gördüklerini iddia etti. Emniyet ekiplerinin havadan, karadan ve denizden yaptığı çalışmalarda 100’e yakın kişinin ifadesi alındı, 720 saatlik kamera görüntüleri incelendi.

Deliklikoy halk plajında polis köpekleriyle yapılan aramalarda koku alan izci köpekler, ekipleri yol tarafına götürdü ve takip yol kenarında sona erdi. Türkiye ve Yunanistan sahillerine vuran tüm cesetler de incelendi ancak Atay’dan bir iz bulunamadı. Oğluyla son görüşmesinde çok mutlu olduğunu belirten acılı anne Ebru Atay, “O gün 16 Temmuz’da Deliklikoy halk plajında olan insanlardan ihbar, video, fotoğraf bekliyoruz, işimiz ihbara kaldı” dedi.