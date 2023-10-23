Veli Eren Atay, 100 gündür Alaçatı'da sır oldu... Annesi son telefon görüşmesini anlattı

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Marangoz Mehmet Atay (48) ile internet üzerinden kıyafet satan Ebru Atay (45) çiftinin 2 erkek çocuğunun büyüğü olan ve diş polikliniğinde çalışan Veli Eren Atay, 15 Temmuz'da öğle saatlerinde arkadaşlarıyla buluşmak için Karşıyaka'daki evinden çıkıp Çeşme'ye gitti. Atay, aynı günün akşamı arkadaşlarıyla Alaçatı'daki eğlence kulübüne geçti. Görgü tanıkları ve kamera kayıtlarına göre, saat 02.30 sıralarında Atay'ın birlikte eğlenmeye geldiği 2'si kız, 4 arkadaşı mekandan ayrıldı. Veli Eren Atay ise mekandan saat 04.00 sıralarında çıktı ve bir daha haber alınamadı. En son annesiyle 16 Temmuz saat 01.00'de telefonda görüşen Veli Eren Atay'ın, kendisini merak etmemelerini, Çeşme'de çok eğlendiklerini söylediği öğrenildi. Oğullarının hayatından endişe eden Ebru-Mehmet Atay çifti, polis merkezine gidip kayıp başvurusunda bulundu.

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Aradan geçen zamana rağmen Veli Eren Atay'dan haber alınamadı. Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Veli Eren'i bulmak için çalışmalarını sürdürürken, sanat dünyasından birçok isim de Veli Eren'in bulunabilmesi için sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak destek verdi. Veli Eren'in bulunması için fotoğrafı ve cep telefonu numarasının bulunduğu 'kayıp' afişleri bastıran ailesi, sokak sokak gezip, duvar ve direklere yapıştırarak herkesten destek de istedi. Ancak aradan geçen 100 güne rağmen Veli Eren Atay'dan herhangi bir ses çıkmadı.

ÇANTADAN HAVLU, ŞORT VE DENİZ KABUĞU ÇIKTI

Veli Eren'den geriye kaybolmadan önce bir markette unuttuğu ve annesine götürmek için çantasına koyduğu deniz kabuğunun da olduğu sırt çantası kaldı.

Anne Ebru Atay, "En son elinize çantası ulaştı. Çantanın içerisinden şortu, havlusu ve bir deniz kabuğu çıktı. Her gittiği yerden bana deniz kabuğu getirirdi. 16 Temmuz'dan beri haber alamıyoruz. Çocuğumdan bir iz ve işaret bekliyoruz. Polislerimizin sonuna kadar gideceğini biliyoruz, inanıyoruz. Muhakkak çocuğumu gören birisi olduğunu da düşünüyorum. Çocuğum kaçıp gidecek birisi değildi. Başına bir şey gelmesinden korkuyorum. Oğlumuzun yerini bilen, gören, duyan varsa Allah rızası için haber bekliyoruz" dedi.

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Ailelere de seslenen Atay, "18 yaşına girseler de ebeveynler çocukları için gözlerini dört açmalı. Hayat toz pembe değil, yaşadıklarımızdan ibret alsınlar. Çocuğuma kavuşmak, hakkında bir haber almak istiyorum. İyi veya kötü bir şeyler öğrenmek istiyorum. Çünkü bu belirsizlik bizi yakıp bitiriyor. Eren'imizi istiyoruz; çok özledik" dedi.

UYKU YOK, HUZURUMUZ KALMADI

Mehmet Atay ise "Oğlumdan hala bir haber yok. İçimiz yanıyor. Günler geçti. Bize uyku yok, huzurumuz kalmadı. Sabrediyoruz. Emniyetin araştırmaları sürüyor. Onlara inancımız tam. Her zaman söylüyorum tam. Ama günler geçti bir iz bile yok. Mantığımız almıyor. Allah bize yardım etsin" diye konuştu.