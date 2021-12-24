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'Veli bak, servetin bana emanet!'

#Veli Ağbaba#Mustafa Elitaş#Cüzdan
Veli bak, servetin bana emanet

TBMM Genel Kurulu, önceki gün asgari ücrette vergi muafiyeti hakkında kanun teklifi görüşmelerinin ardından 2 hafta ara verdi. Son oturumda cüzdanını Başkanlık Divanı’nda unutan CHP’li Ağbaba ve cüzdanı Meclis kürsüsüne getirip gösteren AK Partili Elitaş arasındaki diyaloglar vekilleri güldürdü.

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CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, görüşmeler sırasında kürsüde partisi adına söz alırken, 2022 yılındaki asgari ücret miktarı olan 4 bin 250 TL’yi göstererek “Değerli arkadaşlar, asgari ücret kaç lira? 4 bin 250 lira. Kira 2 bin lira. 4 kişi günde sadece 2 ekmek yese 720 TL. Ekmekle kuru soğan yese 140 lira. Haftada 3 damacana su içti, 240 TL. Yol parası 350 TL. Kalıyor 50 TL. Aha bu 50 TL” diye konuştu.

BÜTÇEYE NASIL SAHİP OLACAKSIN!

Ağbaba’nın sözlerinin ardından sataşma nedeniyle söz isteyen AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise “Sayın Ağbaba, şurada paraları saydınız, koydunuz. Arkasından da bir espri yaptınız ‘AKP’liler bu parayı alır götürür’ diye. Sayın Ağbaba, AKP’liler güvenilir adamlardır. Niye biliyor musun? Şu ne? CHP Milletvekilli Veli Ağbaba’nın cüzdanı. Nerede unutmuşsun? Ya, cüzdanına sahip olamayan adam bu ülkenin bütçesine nasıl sahip olacak?” diyerek Ağbaba’nın unuttuğu cüzdanı kürsüden gösterdi.

Yaşananlar kahkahalara yol açarken, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, “Cüzdanı unutmuş mu, düşürmüş mü o kısmını anlamadım ben” dedi. Elitaş ise Ağbaba’ya dönerek “Veli, bak, servetin bana emanet Veli!” derken, Ağbaba ise “Ben biraz önce cüzdanımı içeride unuttum, almış getirmiş” diye cevap verdi. Genel Kurul’da görevli kavaslar ise cüzdanı kürsüden alarak Ağbaba’ya getirdi. Ağbaba da Elitaş’a cüzdanı “Boş” diyerek gülerek gösterdi.

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ODADAN ACELEYLE KOŞA KOŞA ÇIKTIM

Cüzdan diyaloğunu Hürriyet’e anlatan Ağbaba, “Başkanlık Divanı’nda Meclis Başkanvekili’nin dinlendiği odada önerge yazarken 2’nci madde geldiği için koşa koşa çıktım. Cüzdanımı orada unutmuşum ve gidip alacaktım. Elitaş resmen oradan cüzdanımı yürütmüş” dedi.

Veli bak, servetin bana emanet

BAK SENİ DE FISFISLARIM

CHP istanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Genel Kurul’a yaptığı hitabın öncesinde kürsüyü kolonya ile dezenfekte etti. Konuşmasının ardından yerine oturmadan önce de kürsüye kolonya sıkarken, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, “Sayın Bekaroğlu, sizden bir ricam var, giderken de lütfen onu iyice temizleyin de öyle bırakın kürsüye” dedi. Bunun üzerine AK Parti sıralarından “Sayın Bekaroğlu fısfıs yapın, giderken de yapın. Lütfen, fısfıs, fısfıs...” sözleri gülüşmelere neden oldu. Bekaroğlu da“Bak, seni de fısfıslarım” yanıtını verdi.

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#Veli Ağbaba#Mustafa Elitaş#Cüzdan

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