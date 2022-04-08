Velayeti artık annede

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İSTANBUL Aile Mahkemelerinde artık evcil hayvanlara da nafaka ve bakım için kararlar çıkıyor. Daha önce bir mahkemede ‘Mırmır’ adlı kediye 150 lira nafaka ödenmesine karar verilirken, bir başka mahkemede de ‘Zuzu’ isimli kediye boşanan çiftin 3’er ay dönüşümlü olarak bakmasına karar verilmişti.

İstanbul Aile Mahkemesi’nde bu defa köpeğin velayeti ve kişisel ilişki kurulması konusunda bir karar verildi. Tuğba Özkan mahkemeye başvurarak 3 yıllık eşi Abdullah Özkan’a boşanma davası açtı. Çiftin bu evliliklerinden çocukları yoktu. Evliliklerini yürütemeyeceklerini anlayan çift, anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdi. Mahkemeye boşanma protokolü sunan çift, aralarında anlaştıklarını ve boşanmalarına karar verilmesini talep etti. Ancak boşanma protokolündeki bir madde herkesi şaşkına çevirdi.

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Birbirinden herhangi bir nafaka ya da tazminat talebinde bulunmayan çiftin, köpekleri ‘Picasso’ boşanma protokolünün son maddesine eklendi. Protokolde, ‘Tarafların evlilik birliği içinde sahiplendikleri evcil hayvanları olan köpek Tuğba Özkan’da kalacak. Abdullah Özkan da köpeği görmek istediğinde Tuğba Özkan müsait olduğu ölçüde isteği geri çevrilmeyecek’ denildi.

ŞAHSİ İLİŞKİ KURABİLECEK

İstanbul Aile Mahkemesi’nde geçen gün görülen davanın duruşmasına davacı Tuğba Özkan ile davalı Abdullah Özkan katıldı. Duruşmada söz alan Tuğba Özkan, “Abdullah Özkan ile aramızda şiddetli geçimsizlik vardır. Boşanmamıza karar verilsin. Kendim için nafaka veya tazminat talebim yoktur. Abdullah Özkan, evlilik birliği içerisinde sahiplendiğimiz köpeğin bende kalmasını kabul etmiştir. Abdullah Özkan köpeği görmek istediğinde müsait olduğum ölçüde bu isteği geri çevirmeyeceğim” dedi.

Abdullah Özkan ise “Ben de boşanmak istiyorum. Kendisinden herhangi nafaka ya da tazminat istemiyorum. Köpeğin Tuğba Özkan da kalmasını kabul ediyorum. Köpeği görmek istediğimde Tuğba Özkan müsait olduğu zaman bu isteğimi geri çevirmeyeceğini kabul etmiştir” diye konuştu.

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Kararını açıklayan mahkeme, çiftin ‘anlaşmalı’ olarak boşanmasına karar verdi. Mahkeme, protokol gereği, köpeğin Tuğba Özkan’da kalmasına karar verdi. Köpek ile Abdullah Özkan arasında şahsi ilişki kurulmasına karar veren mahkeme, Tuğba Özkan’ın müsait olduğu ölçüde Abdullah Özkan’ın köpeği görmesine hükmetti.

İSTANBUL Aile Mahkemesi, 3 yıllık evli çiftin anlaşmalı olarak boşanmasına karar verdi. Birbirlerinden nafaka ve tazminat talebi olmayan çift, yaptıkları protokol ile köpekleri Picasso’nun velayetini paylaşmış oldu.

‘BU KARAR BİR UMUT IŞIĞI OLDU’

AVUKAT Handan Bakbak, mahkemenin kararını şöyle değerlendirdi: “Özellikle evcil bir hayvanın evin bir canlı varlığı olarak mağdur olmaması için mahkemelerin verdiği bu kararlar çok önemli. Hâkimin bu yöndeki duyarlı yaklaşımı ve onayı, hayvanseverler için bir umut ışığı oldu. Konuyu ele alan, çözüm getiren ve uygulatan ilk hukukçuyum. Bu karar da kamuoyunda ses getirdi. Hayvan haklarını öne çıkaran bu ve benzeri kararlar Türkiye’de boşanan çiftlerin arada kalmış evcil hayvanları için bir umut ışığı olur.”