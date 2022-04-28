'Velayet' tartışması cinayetle bitti

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Olay, Bahçelievler Mahallesi, Yonca Sokak'taki dairede meydana geldi. Fabrika işçisi Erdinç Ospar ile Ülkü Durmaz bir süre önce boşanırken, mahkeme de 3 çocuğun velayetini babalarına verdi. Çocuklarını göremediğini öne süren Ülkü Durmaz, dün eski eşinin evine gitti. Ospar ile Durmaz, burada velayet nedeniyle tartışmaya başladı. Durmaz, yanında taşıdığı bıçakla Ospar'ı 2 yerinden bıçakladı. Ospar da evindeki tabancayı alarak, Durmaz'a 3 el ateş etti.

İhbarla eve gelen sağlık ekipleri, yaralı Ospar ile Durmaz'ı ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sağlık durumu kritik olan Ülkü Durmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan Erdinç Ospar'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.