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Velayet krizi! ‘Eski eşim çocuğumu kaçırdı’ iddiası

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#İstanbul#Polis#Mahkeme
Velayet krizi ‘Eski eşim çocuğumu kaçırdı’ iddiası
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2023 14:40

İstanbul’da Abdullah Demir, yabancı uyruklu eşinden boşandı. Mahkeme, Demir çiftinin T.D. ve A.D. isimli çocukları hakkında hafta içi annede hafta sonu ise babada kalmaları yönünde velayet kararı verdi. Baba Abdullah Demir ise çocuğu A.D.’den 3 gündür haber alamadığını söylerken, ‘Bağırtarak götürdüklerini görmek zorunda kaldım. Annesini aradığımda 'Babama gitmek istiyorum', diye konuşmasını duydum.’ dedi.

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İstanbul'da meydana gelen olayda Abdullah Demir, boşandığı eski eşi ile ortak velayeti olan 9 yaşındaki A.D. ve T.D. isimli çocuklarından haber alamadığını söyledi. 

Baba Abdullah Demir, A.D'nin annesine gitmek istemediğini belirtirken, "Bağırtarak götürdüklerini görmek zorunda kaldım. Annesini aradığımda babama gitmek istiyorum, diye konuşmasını duydum. O günden beri de haber alamıyorum." dedi.

Anne ise, ‘Mahkemenin kararı var, biz anlaşmalı protokol imzaladık.’ ifadelerini kullandı.

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#İstanbul#Polis#Mahkeme