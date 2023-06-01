Velayet krizi! ‘Eski eşim çocuğumu kaçırdı’ iddiası

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İstanbul'da meydana gelen olayda Abdullah Demir, boşandığı eski eşi ile ortak velayeti olan 9 yaşındaki A.D. ve T.D. isimli çocuklarından haber alamadığını söyledi.

Baba Abdullah Demir, A.D'nin annesine gitmek istemediğini belirtirken, "Bağırtarak götürdüklerini görmek zorunda kaldım. Annesini aradığımda babama gitmek istiyorum, diye konuşmasını duydum. O günden beri de haber alamıyorum." dedi.

Anne ise, ‘Mahkemenin kararı var, biz anlaşmalı protokol imzaladık.’ ifadelerini kullandı.