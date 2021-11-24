Mahkemeden emsallik 'pozitif anne' kararı

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Yönetmen Pekin Azer, Olena Shelest 6 ay önce anlaşmalı olarak boşandı. Mahkeme Olena Shelest ile küçük kızı arasında şahsi ilişki tesisi kurulmasına da hükmetti. Ancak Pekin Azer’in ifadesine göre, Olena Shelest kızı ile görüşmeden önce Gürcistan’da yoga ve meditasyon turuna çıktı.

GÜRCİSTAN DÖNÜŞÜ KIZINI GÖRMEK İÇİN ESKİ EŞİNİN EVİNE GİTTİ

Aynı iddiaya göre Olena Shelest, tur bitiminde kızı ile görüşmek için eski eşi Pekin Azer’in evine gitti. Olena Shelest eve geldiğinde öksürüyordu ve kötü vaziyetteydi. Bu durumu gören Pekin Azer eski eşine koronavirüs testi yaptırıp yaptırmadığını sorarak test yaptırmasını istedi.



PCR TESTİ YAPTIRMAYI REDDETTİ

Ancak Olena Shelest Pekin Azer’in bu teklifini reddetti. Olena Shelest’in öksürüğünün artması üzerine Pekin Azer evde maske ile gezmesini istedi. Eski eşini dinlemeyen Olena Shelest ise kızına sarılarak iletişim kurdu. İlerleyen süreçte de küçük kızın ateşi çıkınca anne güçlükle maske taktı.

Pekin Azer’in ısrarları üzerine test yaptıran Olena Shelest’in test sonucu pozitif çıktı. Olena Shelest, test sonucunun pozitif çıkmasına ve eski eşinin itirazlarına rağmen, küçük kızını da alarak parka ve markete gitti. Çocuğun dışında hem sitede yaşayan insanların hem de market çalışanlarının sağlığını hiçe saymakla suçlanan Olena Shelest hakkında Azer hukuka başvurdu.

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Şikayet üzerine savcılık, anne hakkında soruşturma başlatırken, Aile Mahkemesi de 1 ay aleyhine tedbir kararı verdi. Tedbir kararına itiraz eden Olena Shelest ise mahkemenin hiçbir delil toplamadan ve savunma yapmadan tedbir kararı verdiğini, iddiaların asılsız olduğunu ileri sürdü ve karara itiraz etti.

İki eski eşin arasındaki bu 'velayet' tartışmasını hukukçular yorumladı.

"PCR TESTİ İSTENMESİ AÇISINDAN EMSALLİK BİR DAVA"

Mahkemenin verdiği kararın, koronavirüs sebebiyle olduğu için emsal niteliği taşıdığını belirten Avukat Elvan Kılıç, eşlerin benzer durumlar için birbirlerinden PCR testi ya da aşı kartı isteyebileceğini belirtti.

Velayet hakkına sahip olmayan veya çocuğun kendilerinden alındığı ana ve baba ile çocuk arasında kurulacak olan kişisel ilişkinin ilgili kanun maddelerine uygun nitelikte olması gerektiğini hatırlatan Kılıç benzer anlaşmazlıklar için şu yorumda bulundu:

"Hakim, öncelikle çocuğun yararını, gözetecektir. Zira çocukla kişisel ilişki çocuğun yararı nedeniyledir ve çocuğun yararıyla sınırlıdır. Çocukla kurulacak kişisel ilişkinin uygun nitelikte olup olmadığını tespit edecek olan hakimin, şüphesiz en başta çocuğun yararını gözetmesi gerekirse de kişisel ilişkinin uygun nitelikte olup olmadığının belirlenmesinde başka bir takım olguları da dikkate alması gerekir. Hakim uygunluk değerlendirmesini öncellikle kişisel ilişkinin içeriği yönünden yapmalıdır. Tüm olguları değerlendirecek olan hakim, çocuğun yararını daima ana ve babanın yararına nazaran ön planda tutmalıdır. Dolayısıyla pandemi var ve çocuğun sağlığını etkileyecek bir durum söz konusu yani test olayını sadece baba değil annenin kendisi de önemsemelidir."

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"SALGIN DÖNEMİNDE BENZER DURUMLAR YAŞANIYOR..."

Söz konusu olayda verilen kararın, "Ebeveynin çocuk üzerindeki sorumluluğunu gereği gibi yerine getirmediği ve karantina kurallarına uymamaması neticesinde eşinin ve çocuğununun hayatını tehlikeye attığının değerlendirilmesi sonucu verilmiş bir karar olduğunu" belirten Avukat Kerem Olcayto da benzer tartışmaların salgın döneminde yaşandığını ancak bu davaya kadar, taraflar arasında çözüldüğünü söyledi.

"ANCAK HAKİM KARARIYLA TEST YAPTIRMASINI İSTEYEBİLİR"

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PCR testi ya da aşı kartı gibi taleplerin sadece hakimce alınabileceğini belirten Olcayto şunları söyledi:

"Bu gibi taleplere karşılaşan hakim hakkaniyetle karar verebilmek için Covid-19 olduğu iddia edilen kişiden iş bu durumun varlığının anlaşılabilmesi için antikor testi istemek dahil bir takım tedbirlere hükmedebilir.

PCR testi ve aşı kartını talep edilebilecek olanlar yayınlanan genelge ile belirlenmiş durumda. Sinema, maçlar, uçak ve otobüs yolculukları, vize başvuruları gibi. Bunun haricindeki talepler tamamen tarafların inisiyatifine kalmış durumda. Ebeveynlerden velayetin olmadığı taraf, velayetin olduğu tarafın velayeti suistimal ettiğine dair iddiada ise bunu somut gerekçeleri ile mahkemeye sunarak çocukla kişisel ilişkisinin kısıtlanmasını veya velayetin kendisine verilmesini talep edebilir"