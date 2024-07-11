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Velayet davasından çıktıktan sonra takip ettiği eski eşini vurdu

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#Bursa#Saldırı#Bursa Haberleri
Velayet davasından çıktıktan sonra takip ettiği eski eşini vurdu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2024 15:57

Bursa'da Erkan S. (45), eski eşi Saliha Satış'ı (37), çocuklarının velayet davası çıkışında bacağından tabancayla vurup, yaraladı.

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Olay, saat 13.00 sıralarında, merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce boşanan Saliha Satış ile Erkan S., 2 çocuğunun velayeti için bugün Bölge Adliye Mahkemesi'nde duruşmaya katıldı.

Velayet davasından çıktıktan sonra takip ettiği eski eşini vurdu

Duruşmanın ardından Erkan S., evine giderken Saliha Satış'ı takip etti. 8'inci Güven Sokak'a geldiklerinde Erkan S., kovaladığı Saliha Satış'ı tabancasıyla sağ bacağından yaraladı. Satış, yaralı halde bir fabrikaya sığınırken, Erkan S., tabancasını olay yerinde atıp kaçtı.

Velayet davasından çıktıktan sonra takip ettiği eski eşini vurdu

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İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakalarken, sağlık görevlileri de Saliha Satış'ı, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, soruşturma başlattı. 

Velayet davasından çıktıktan sonra takip ettiği eski eşini vurdu

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#Bursa#Saldırı#Bursa Haberleri

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