Velayet davasından çıktıktan sonra takip ettiği eski eşini vurdu

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Olay, saat 13.00 sıralarında, merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce boşanan Saliha Satış ile Erkan S., 2 çocuğunun velayeti için bugün Bölge Adliye Mahkemesi'nde duruşmaya katıldı.

Duruşmanın ardından Erkan S., evine giderken Saliha Satış'ı takip etti. 8'inci Güven Sokak'a geldiklerinde Erkan S., kovaladığı Saliha Satış'ı tabancasıyla sağ bacağından yaraladı. Satış, yaralı halde bir fabrikaya sığınırken, Erkan S., tabancasını olay yerinde atıp kaçtı.

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İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakalarken, sağlık görevlileri de Saliha Satış'ı, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, soruşturma başlattı.