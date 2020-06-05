Vekillikleri düşürüldü

Mahkûmiyet kararları kesinleşen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, HDP Hakkâri Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları’nın milletvekillikleri düşürüldü. Her üç isim de mahkûm oldukları suçlar istisna tutulduğu için yeni infaz indiriminden yararlanamayacaklar.

CHP’li Berberoğlu İstanbul’da, HDP’li Güven ve Farisoğulları ise Diyarbakır’da dün gece gözaltına alındı. Güven ve Farisoğulları tutuklandı.

GERİLİMLİ OTURUM

Berberoğlu, Güven ve Farisoğulları’nun kesinleşen mahkûmiyet kararlarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Meclis Genel Kurulu’nda CHP ve HDP’lilerin sıra kapaklarına vurup sloganlar atması arasında okundu. AK Partililer ise tezkerelere alkışla destek verdiler.

Berberoğlu, MİT TIR’ları davasında, ‘siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak’tan 5 yıl 10 ay hapis cezası almıştı. Farisoğulları, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı KCK davasında, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’tan 9 yıl, Güven de aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası almıştı. Üçünün de cezaları Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nce onanmıştı. Böylece CHP’nin milletvekili sayısı 138’e, HDP’nin 58’e düştü.

AÇIK CEZAEVİNE

16 ay tutuklu kalan ve bu süreçte İstanbul’da üniversite kazanan Berberoğlu, kalan 18 aylık cezasını tamamlamak için açık cezaevine girecek. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay karara “Hukuksuzluk” diye tepki gösterirken, CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek de, “Neden beklemiyorsunuz AYM kararını” dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ise yargının Anayasa’ya uygun işletildiğini söyledi. Meclis’in kapanmasından sonra CHP’liler toplu halde Meclis Başkanı’nın makamına yürüdü ve kapısına Anayasa kitapçığı bıraktı.

‘KARAR BANA HİÇBİR ŞEKİLDE SÜRPRİZ OLMADI’

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, dün gece İstanbul’da gözaltına alındı. Berberoğlu, milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından CHP Genel Merkezi’nde yaptığı açıklamada “Karar bana sürpriz olmadı” dedi. Berberoğlu, özetle şunları söyledi: “Kalan 18 aylık cezamı yatmak için cezaevine teslim olacağım. Zaten çıktığım günden itibaren ‘bu bir teneffüs’ dediğim için, bu karar bana hiçbir şekilde sürpriz olmadı. Demokrasi için bedel ödenecekse bu bedeli önce CHP’liler öder. Ben de bu vicdan rahatlığı içinde Meclis’te yaptıklarım ve yapamadıklarımdan dolayı hepinizden helallik istiyorum. 5 yıl süreyle belki siyaset yasağı uygulanacağı için karşınızda olamayabilirim ama bilin ki her zaman CHP’liyim ve CHP’de kalacağım.”

‘MİLLET İRADESİ YOK SAYILDI’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Berberoğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesine ilk tepkisini Twitter hesabından dile getirdi: “Enis Berberoğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesi, içinde yaşadığımız 20 Temmuz sivil darbe sürecinin bir sonucudur, millet iradesinin yok sayılmasıdır.” (ANKARA)