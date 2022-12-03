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Vekillerin örnek cezaevi anlaşmazlığı

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#Berlin#Heidering Cezaevi#TBMM
Vekillerin örnek cezaevi anlaşmazlığı
Bülent Sarıoğlu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2022 07:00

Berlin’de modern cezaevleri için örnek gösterilen Heidering Cezaevi’ni ziyaret eden Meclis heyeti, ideal infaz sisteminde “hücre mi, koğuş mu” konusunda anlaşmazlığa düştü.

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TBMM Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu’nun Almanya inceleme raporuyla ilgili görüşmesinde ilginç değerlendirmeler yapıldı. Aynı ittifaktaki milletvekilleri de görüş birliğine varamadı. AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, 100 milyon euro civarında maliyeti olan Heidering Cezevi’ni anlatırken, “Temel argüman tek kişilik hücreler. Mobilyaysa mobilya... Yüzde 80’i bir şekilde sabah işte, ücret de alıyor. Çıktıktan sonra da hayata hazır halde atılıyor. Bizim cezaevlerinin en büyük açmazı 10-15-20 kişilik koğuşlar olması” dedi. Bunun üzerine tartışma şöyle gelişti:

Vekillerin örnek cezaevi anlaşmazlığı

BİZİM ACIMIZ, MUTLULUĞUMUZ BİR

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Bülent Karataş (MHP İstanbul Milletvekili): Türkiye’nin örnek alacağı bir şey değil. Türkiye’de hücre sadece cezalandırma olarak düşünülürken Avrupa’da bireye ödül şeklinde... Bu coğrafyada yaşayan insanlar acılarını birlikte yaşayarak gideriyorlar, mutluluklarını birlikte yaşayarak çoğaltıyorlar. 

Kavuncu: 20-30 kişilik koğuş sistemi çağın gerisinde kalmıştır. O “tabutluk” denilen şeyi savunmuyoruz, moderniteyi savunuyoruz. İki, her mahkûmun yeteneğine göre çalışması lazım. Yani 20-30 kişilik çiftli ranzaları mı savunuyoruz?

Karataş: Siz tek yaşamayı kabul eder misiniz?

Kavuncu: Yaşamıyor adam, gece yatıyor orada.

Karataş: Tek yaşamayı nasıl övebilirsiniz? Türkiye’de yaşamın kalitesi başkadır, kültürü başkadır.

Kavuncu: Üstadım, içeri partizan olarak giriyor, militan olarak çıkıyor 30-40 kişilik koğuşlarda.

Karataş: Öyle bir şey yok. Kimse, cezaevi yönetimi, bir insanın ideolojik veyahut da siyasi görüşünü değiştirmekle görevli değildir. Tek başınıza yaşayamazsınız.

Osman Nuri Gülaçar (AK Parti Van Milletvekili): Biz ve Avrupa toplumları kesinlikle bir değiliz. Onlar bireysel yaşamayı belki tercih eden insanlardır, dolayısıyla bu hücreler onlar için çok cazip gelebilir. Aynı yöntemi uygulamamız insanlarımızı psikolojik anlamda mahvetmemiz anlamına gelir. 

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Fatma Kurtulan (HDP Mersin Milletvekili): Komisyonumuzun hiçbir üyesi tek kişilik hücreleri asla savunmamalı diye düşünüyorum. Tevkifevleri Genel Müdürlüğü de bunu hiç duymamış olsun, notlarına alıp “Komisyon böyle önerdi” demesin.

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