Vekillere emekli çağrısı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erzurum'da 'Halk Buluşması'nda yaptığı konuşmada özetle şöyle konuştu:

“47 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ni yeniden Türkiye'nin birinci partisi yaptık. Nüfusun yüzde 65'ine ekonominin yüzde 80'ine Cumhuriyet Halk Partili belediyeler hitap ediyor. Örneğin geçmişte, Cumhuriyet Halk Partisi'ne 'siz Sivas'ın doğusuna geçemezsiniz, orada yoksunuz' diyenlere inat şimdi şunu söyleyebiliyoruz. CHP yedi bölgede de var. AK Parti kaç bölgede var? Ege’de şehirlerin tamamı CHP’lidir. Eskiden olduğu gibi sadece sahilde değil içerilerde, Karadeniz'de, Güneydoğu'da, İç Anadolu'da varız. Erzurum'da 2019 seçimleri sonunda hiç belediyemiz yokken şimdi bu salonda karşımda il başkanımın yanında Çat ve Şenkaya Başkanları oturmaktadır. Yeter mi? Yetmez. Erzurum'u en son 1973'te kazanmıştık. Ama içimizde ukdedir ve bir sonraki seçimlerde Erzurum Belediyesi'ni de alacağız.

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EMEKLİ ÇAĞRISI

Emeklilerimiz, emekçilerimiz, asgari ücretliler, çiftçiler, esnaflar büyük sıkıntılar çekiyor. Bu iktidar başta gelir adaletini sağlayamıyor. Bugün bu milletin en büyük sorunu şüphesiz geçim sıkıntısı. Açıkladığı enflasyon oranıyla işçinin, memurun, emeklinin maaşını belirleyen bir kurum var. Adı TÜİK. Ayın enflasyonunu yüzde 1 olarak açıkladı. Oysa yıllık enflasyon TÜİK'in yapmış olduğu bütün manipülasyonlara rağmen kendi rakamı yüzde 44. Böyle olunca memur ve memur emeklilerine sadece yüzde 11, Bağ-Kur'lu ve SSK'lı emeklilere sadece yüzde 15 zam verilecek. Eğer bu oran böyle kalırsa kök maaşı 10 bin 800'ün altında olanlar 12 bin 500 lira almaya devam edecekler.

1.5 ASGARİ ÜCRETTİ

En düşük emekli maaşının arttırılmasına ilişkin kanuni düzenleme gündemde ama AK Partililerin ağzında en düşük emekli maaşını 14 bin lira yapmak var. Bugün bu iktidar geldiğinde en düşük emekli maaşı 1.5 asgari ücretti. Bu hükümetin beğenmediği, her kötülüğü işaret ettiği üçlü koalisyon, Ecevit'in son başbakanlığında en düşük emekli maaşı 1.5 asgari ücretti. Yani bugünkü hesapla 33 bin liraydı.

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ÇİLEYİ BİTİRELİM

Bu karda kışta, bu zorlukta, bu yoklukta, bu yoksullukta emeklinin hayata tutunabilmesi için bütün siyasi partilere, bütün milletvekillerine sesleniyorum. Kanuna el kaldıracak, oy verecek olanlar bizleriz. 14 bin lira değil, en düşük emekli maaşını hiç değilse bir asgari ücret yapmak için ellerimizi kaldıralım. Bu emeklinin çilesini bitirelim.”

CAĞ KEBABI HESABI

Özel altınla yaptığı asgari ücret hesabını Erzurum’un ünlü cağ kebabıyla sürdürdü: “Erzurumlu bir asgari ücretli geçen yıl 17 bin lira alıyordu. Cağ kebabının da şişi geçen yıl 50 liraydı. Yani bir asgari ücretli gitse 340 şiş cağ kebap alıyordu. Şimdi 22 bin 104 lira yapmış ama cağ kebabının şişi 100 lira olmuş. Doğru mu? Geçen yıl verdiğin asgari ücret 340 şiş alırken, bugün 221 şiş alıyor. En bilinen, tüm Türkiye'de tanınan cağ kebabı hesabıyla 340 nerede, 220 nerede?”

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ŞEHİTLER FETHİ SEKİN VE MUSA CAN’I ANDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terör örgütü PKK’nın 5 Ocak 2017’de İzmir Adliyesi’ne yönelik saldırısını önlerken şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can’ı andı. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İzmir’de bir terör saldırısını önlerken şehit olan polis memurumuz Fethi Sekin ile adliye çalışanımız Musa Can’ı rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.