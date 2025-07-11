Vekillerden Özel’e destek bildirisi

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CHP milletvekilleri, belediyelere yönelik gözaltı ve tutuklamalara karşı ortak bildiri yayınladı. Bildiride “Genel Başkanımız Özgür Özel’in, cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nun ve hukuksuz bir biçimde gözaltına alınan/tutuklanan seçilmiş tüm belediye başkanlarımızın yanındayız” diyen vekiller özetle şunları ifade etti:

Bu saldırıların sadece partimize yönelik değil, Cumhuriyet’imize, demokrasi geleneğimize ve kazanımlarımıza da yönelik olduğu ortadadır. Saray rejiminin partimizin önseçimle belirlenmiş Cumhurbaşkanı adayını ve seçilmiş belediye başkanlarını hukuksuz bir biçimde tutuklayarak ve Genel Başkanı tehdit ederek doğrudan hedef yapması, aslında, ülkemizi otoriter rejimden kurtararak demokratik rejime taşıyacak en güçlü kalenin CHP olduğunu açık olarak göstermektedir.”

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SEÇİM, ZORUNLULUK

CHP Parti Meclisi (PM) üyeleri adına yapılan ortak açıklamada da “İktidar tarafından hedef alınan milletimizin geleceğe dair umutlarıdır, haysiyetli bir yaşam talebidir, huzur ve refah arayışıdır. Hedef alınan milletin iradesi, milletin seçtikleri, bir sonraki iktidar ve bugünün birinci partisi CHP’dir. Açıktır ki iktidar milletin gözünden düşmüştür, bu yüzden milletin seçtiklerine saldırmaktadır. Milletimizin önüne derhal bir seçim sandığı konulması Türkiye’nin geleceği için ertelenemez bir zorunluluktur. 2 Kasım’da gerçekleşecek bir erken seçim Türkiye’nin iktidar tarafından içine sokulduğu krizlerin çözümü için önemli bir başlangıç adımı olacaktır” denildi.

BAŞKANLARI TOPLADI

CHP’li belediye başkanları Genel Başkan Özgür Özel’in başkanlığında parti genel merkezinde bir araya geldi. Yaklaşık 2.5 saat süren toplantıda Özel’in liderliğinde, birlik ve beraberlik içinde sonuna kadar mücadele etme konusundaki kararlılığın vurgulandığı bildirildi. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in de aralarında yer aldığı bazı başkanların da konuştuğu toplantıda, Özel’in konuşmasının ayakta alkışlandığı belirtildi.

YOLUMUZDAN ÇEVİREMEZLER

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Toplantının sonunda da, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganının atıldığı kaydedildi. Özel, daha sonra sosyal medyadan “Genel Merkezimizde tüm belediye başkanlarımızla bir araya geldik. Biz, bu yola birlikte çıktık. Yine hep birlikte, cesaretle yürüyeceğiz. Enerjimiz yüksek, bitiremezler! İrademiz sağlam, zayıflatamazlar! Bizi yolumuzdan çeviremezler!” dedi.

KURULTAY DAVASI 15 EYLÜL’DE

Öte yandan istinaf Mahkemesi, CHP’nin 38. Kurultayı’ndaki iddialara ilişkin açılan davanın hangi mahkemede görülmesi gerektiğine ilişkin tartışmaya son noktayı koydu İstinaf Mahkemesi, kurultay iddialarına ilişkin dava dosyanın Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından görülmesine karar verdi. Kurultay’ın iptaline ilişkin açılan davada ise Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi davanın duruşma tarihini değiştirdi ve 15 Eylül de görülmesine hükmetti.