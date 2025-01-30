Vekillerden dijital şiddet isyanı

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Siyasetçi olarak internette sürekli linç edildiklerini ifade eden Erdoğan, “Vekiller olarak dijital şiddet yaşıyoruz. Paylaşımlarımızın altına yazılan yorumlar; inanılmaz şiddet içerikli. Çok dertli olduğumuz bir konu. Şurada fotoğraf çektirelim, hemen altına ‘Zıkkım yiyin’ şeklinde başlayan çok acayip şeyler. Çok can sıkıcı. Bunlarla ilgili ne yapmak gerekiyor?” sorusunu yöneltti.

Anayasa Mahkemesi’nin 10 Ekim 2024’te kanunun 9’uncu maddesini iptali nedeniyle paylaşımın altına yapılan yorum için mahkemeye gidilemediğini aktaran Gün, “Bu konuda şu an bir yere gidemiyoruz maalesef. ‘İnternetyardim.org.tr’ ve Alo 141, biz günde üç binden fazla çağrı alıyoruz. Öncelikle sakin oluyoruz, asla karşılık vermiyoruz. Panik hâlindeki kişiye telkin yapıyoruz. Genellikle siber zorbalığın amacı karşılık vermenizi sağlamaya çalışmaktır. Kanıtları, hemen ekran görüntüsünü, mesajları saklayın. Size zorbalık yapanı, zorbalığı yaptığı sosyal ağı ve bunun gibi ilgili platformlardan engelleyin ve (o platforma) ihbar edin” dedi.

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YAPAY ZEKÂ AYRIMCILIĞI PEKİŞTİRİYOR

AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut da yapay zekânın kadın ayrımcılığını pekiştirdiğini belirterek “ Mesela, GPT’ye ‘4 tane kadın doktor çiz’ deyince 40 yaşlarında, ırkı da beyaz olmak üzere, erkek doktor çiziyor sana, erkek hekimler çiziyor. Hatta jinekolog bile çiz deyince erkek çiziyor; enteresan. Yapay zekâyı eğiten verileri bu konuda daha duyarlı hâle getirmek için bir çalışmanız var mı? Yapay zekâ da maalesef kadına şiddet aleyhine ve toplumsal rollerde ayrımcılığı pekiştiren bir rolle maalesef gelişiyor” sorusunu yöneltti.

BTK: OYUNLAR ÇOK DAHA KÖTÜ DURUMDA

BTK Başkan Yardımcısı Gün, oyunların içeriğine de vurgu yaparak şunları aktardı: “Oyunlar çok daha kötü durumda. Aile ve Dijital Oyunlar Koordinatörlüğü birimimiz var. 7/24 onlar da oyunları izliyorlar. Gerçekten oyunlar sosyal medyaya göre falan çok kötü durumda. 21 bin öğrenciyle anket yaptık 81 ilde. Oyun bağımlılığında lise öğrencilerinin yüzde 35’i çok riskli dijital oyun bağımlılığı riski taşıyor, ortaokulda bu oran yüzde 36; 21 bin de ciddi bir örneklem. Mesela, özellikle lise öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığı alarm verici düzeyde, bayağı yüksek, yaklaşık yüzde 50 gibi bir oran söz konusu. Ortaokulda bağımlılık riski yüzde 35’te.”