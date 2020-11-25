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Rıza ÖZEL / ANKARA
Haber Giriş: 25.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Vekilin test sonucu geldi... Meclis'te 'pozitif' alarmı

Rıza Özel
Rıza Özel
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Rıza Özel
Rıza Özel
Vekilin test sonucu geldi... Meclis'te 'pozitif' alarmı
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TBMM dün grup toplantıları nedeniyle yoğun bir gün yaşarken bir milletvekilinin daha koronavirüse yakalandığı anlaşıldı.

Meclis Genel Kurulu’nda bulunan bir milletvekilinin COVID-19 testinin pozitif olduğunu öğrenilmesi üzerine Genel Kurul Salonu boşaltılarak dezenfekte edildi. Oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Celal Adan, “Meclis’e girip çıkan bir arkadaşımızın daha pozitif çıktığını öğrendik” diye anons ettikten sonra Genel Kurul’un dezenfekte edilip havalandırılması için ara verdi. Test olan HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir’in, Genel Kurul’dayken telefonuna gelen mesajla COVID-19 sonucunun pozitif olduğunu öğrenmesi üzerine salondan ayrıldığı ve HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş’ın TBMM Başkanlık divanını uyardığı öğrenildi.

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Rıza Özel
Rıza Özel
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