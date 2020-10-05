Vekilin şoförü siyaseti böldü! O görüntüler tartışma yarattı

SİYASET dünyasını ikiye bölen olay, eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen’in cenaze töreninde yaşandı. Hacı Bayram Veli Camisi’ne giden Erkan Haberal, yolun kapandığını görünce otomobilden inerek camiye gitti. Bu sırada makam şoförü de yolu polisle birlikte kapatmaya çalışan güvenlik görevlisi Ö.K.’ye bilerek çarptı. O anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

GÖREVLİ YEGANE SORUMLU

Erkan Haberal yaptığı açıklamada, “Maksatlı, kötü niyetli ve provokatif ANFA görevlisi olayın yegane sorumlusudur. Ayrıca bir anlık dikkatsizlikle otomobilin temas ettiği ilgili güvenlik görevlisinin müsebbibi tamamıyla ANFA görevlisidir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi de hasseten iletiyorum” dedi.

VANDALLIK MEŞRUİYET KAZANDI

Haberal, tepkilerin devam etmesinin ardından şu açıklamayı yaptı:

“TBMM’nin resmi aracı, sivil insanlarca yumruklandı, devletin memuru tehdit edildi. Vandallık meşruiyet kazandı. Devletin emniyet güçlerinin yerine kendini konumlandıran sivil insanlar ANFA tarafından sokağa sürüldü. Belediyece kurulmuş güvenlik şirketlerinin diğer güvenlik şirketlerinden hiçbir farkı olmayıp, yol kapatıp kendilerince paralel bir yapılanmanın uygulamacıları olamazlar.”

SAYGISIZLIKTA EZER GEÇERİZ

MHP’li milletvekilleri ve parti yöneticilerinden Haberal’a destek mesajları geldi. MHP’li milletvekilleri olayda kasıt ve provokasyon olduğunu savundular. MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’un “Kıymetli İdare Amirimiz Erkan Haberal’a yapılan hadsizliğe karşı özür dilemesi gereken makam Mansur Yavaş sensin. Bizi sevmediğini, bu hareketleri kasıtlı yaptırdığını biz biliyoruz ve zaten biz de seni sevmiyoruz ama saygısızlık yapıldığı anda ezer geçeriz bunu da böyle bil” paylaşımı dikkat çekti.

KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ



ANKARA Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

“Görüntülerde yolun polis araçları tarafından kapatıldığı sabittir. Görüntülerde, aracın durdurulması üzerine Sayın Erkan Haberal’ın polislerle konuştuğu, ardından da cenaze töreni alanına yaya olarak devam ettiği görülmektedir. Sayın Erkan Haberal’ın bölgeden ayrılmasından bir süre sonra şoförlüğünü yapan şahıs, polisin açıklamalarına rağmen içeriye girmekte ısrar etmiş, araca resmi plaka takmış ve ardından da tehditler savurarak aracını özel güvenlik görevlimizin üzerine sürmüştür. Gerek özel güvenlik görevlimiz şahsı adına gerekse ANFA Güvenlik kurum adına, aracı süren şahıs hakkında şikâyetçi olmuştur. Konu emniyete intikal etmiş, hukuki süreç başlamıştır. Ankara Büyükşehir Belediyesi, konunun takipçisi olmaya devam edecektir.”