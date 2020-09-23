Vekilin oğlunun düğününe üst limitten para cezası
Oğlunun düğününe bin 500 kişi çağırıp pandemi tedbirlerini çiğneyen AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’a, Hıfzısıhha Kanunu’na göre en üst limitten para cezası kesildi.
Düğünde davetlilere toplu yemek verildiği için 3 bin 180 lira tutarındaki idari para cezası iki kez uygulandı ve ceza 6 bin 360 TL oldu. Dilovası Kaymakamlığı, düğünün yapıldığı işletmenin bağlı olduğu Karayolları Genel Müdürlüğü´ne de pandemi tedbirlerinin çiğnendiği, süre sınırının aşıldığı ve yemek servisine göz yumulduğu için toplam 6 bin 360 TL idari para cezası kesti. Düğünün yemeklerini tedarik eden şirkete ise 3 bin 180 TL idari para cezası uygulandı.
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