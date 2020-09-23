MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriVekilin oğlunun düğününe üst limitten para cezası
GeriGündem Vekilin oğlunun düğününe üst limitten para cezası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Hilal ÖZTÜRK / DHA
Haber Giriş: 23.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Vekilin oğlunun düğününe üst limitten para cezası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Vekilin oğlunun düğününe üst limitten para cezası
Abone Olgoogle-news

Oğlunun düğününe bin 500 kişi çağırıp pandemi tedbirlerini çiğneyen AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’a, Hıfzısıhha Kanunu’na göre en üst limitten para cezası kesildi.

Düğünde davetlilere toplu yemek verildiği için 3 bin 180 lira tutarındaki idari para cezası iki kez uygulandı ve ceza 6 bin 360 TL oldu. Dilovası Kaymakamlığı, düğünün yapıldığı işletmenin bağlı olduğu Karayolları Genel Müdürlüğü´ne de pandemi tedbirlerinin çiğnendiği, süre sınırının aşıldığı ve yemek servisine göz yumulduğu için toplam 6 bin 360 TL idari para cezası kesti. Düğünün yemeklerini tedarik eden şirkete ise 3 bin 180 TL idari para cezası uygulandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle