Vekilin oğlunun düğününe üst limitten para cezası

Düğünde davetlilere toplu yemek verildiği için 3 bin 180 lira tutarındaki idari para cezası iki kez uygulandı ve ceza 6 bin 360 TL oldu. Dilovası Kaymakamlığı, düğünün yapıldığı işletmenin bağlı olduğu Karayolları Genel Müdürlüğü´ne de pandemi tedbirlerinin çiğnendiği, süre sınırının aşıldığı ve yemek servisine göz yumulduğu için toplam 6 bin 360 TL idari para cezası kesti. Düğünün yemeklerini tedarik eden şirkete ise 3 bin 180 TL idari para cezası uygulandı.