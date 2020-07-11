MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriVekilin kızı kuralları çiğnedi; naklen skandal!
GeriGündem Vekilin kızı kuralları çiğnedi; naklen skandal!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
ANKARA
Haber Giriş: 11.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Vekilin kızı kuralları çiğnedi; naklen skandal!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Vekilin kızı kuralları çiğnedi; naklen skandal!
Abone Olgoogle-news

Yılbaşında evinde verdiği “zenneli” parti ile gündeme gelen İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’ın kızı Dilara Türkkan, bu kez de sirenli bir araçla emniyet şeridinden hızla gittiği görüntüleri Instagram hesabından paylaştı.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın modacı kızı Dilara Türkkan, geçtiğimiz yılbaşında Çengelköy’deki evinde verdiği yılbaşı partisiyle gündeme gelmişti. Türkkan’ın modacı kızı Dilara Türkkan’ın Instagram hesabından naklen yayınladığı parti çok konuşulmuştu.

Dilara Türkkan bu kez emniyet şeridinden siren sistemli bir araçla hızla gittiği ve trafiği ihlal ettiği görüntüleri Instagram hesabından paylaştı. Paylaşımına arkadaşlarını da etiketleyen Dilara Türkkan’ın İYİ Partili vekil babası Lütfü Türkkan’ın forsunu kullanarak emniyet şeridini kullandığı iddia edildi. Dilara Türkkan’ın bir sonraki paylaşımına ise etiketlediği arkadaşlarıyla fotoğrafını koyarak ‘Yetişirim demiştim’ demesi dikkat çekti. Türkkan’ın bu paylaşımı sosyal medyada en fazla tartışılan başlıklar arasında yer aldı.

Vekilin kızı kuralları çiğnedi; naklen skandal
Lütfü Türkkan

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle