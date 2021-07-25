Vekilin ailesi de mal beyanında bulunacak

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un, milletvekillerinin tüm özlük haklarını da kapsayan yeni bir yasal düzenleme yapılması, siyasi etik kurallarının da bu yasa içerisinde düzenlenmesi için başlattığı çalışma son noktaya geldi. Çalışmanın ikinci ayağı ise TBMM içtüzüğünün değiştirilmesi olacak.

TORPİL VE İŞ TAKİBİ YASAKLARI

TBMM Başkanı’nın uzman ve bilim insanlarından oluşan bir komisyona hazırlattığı iki çalışma da önümüzdeki dönemde tartışma konusu olacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunulduktan sonra yeni dönemde gündeme taşınması beklenen çalışmaların içinde ilginç başlıklar bulunuyor. Her dönem yeni milletvekillerine etik eğitimi verilecek. Vekillere, görevleri süresince hediyelere getirilen sınırlamalar, tayin, torpil ve iş takibi gibi konulardaki yasaklar anlatılacak. Milletvekillerinin eş ve çocukları da mal beyanında bulunacak. Vatandaşlar, Etik Komisyonu’na bir dilekçe ile başvurarak, istediği milletvekilinin mal beyanını görebilecek. Vekiller, “İftiraya uğradım” diye, TBMM Etik Komisyonu’na başvurabilecek.

YASA YAPMA YETKİSİ KOMİSYONLARDA

TBMM Başkanlığı’nın ikinci çalışması ise İçtüzük. Meclis İçtüzüğü’nün Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne uygun hale getirilmesiyle ilgili çalışma hızlandı. Cumhurbaşkanı, vekillerle yaptığı son toplantıda da buna ihtiyaç olduğunu dile getirmişti. Yasa yapma yetkisinin sadece komisyonlarda olması sağlanacak. Kurumlar ve bakanlıklar, komisyonlara sadece öneri ve isteklerini iletecek. Genel kurul görüşmelerinin hızlandırılması da planlanıyor. Bu da muhalefetin kürsü hakkının kısıtlanması olarak eleştiriliyor.

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