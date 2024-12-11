Vekilden yöneticisine ayrımcılık uyarısı

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Adalet Bakanlığı bütçesi üzerine konuşan Kaya, İstanbul’da gözaltına alınan gençlere çıplak arama yapıldığını iddia ederek, “Başörtüleri ve feraceleri, elbiseleri yırtılıyor. Siz de başörtüsünün ve feracenin boyuna müdahale eden bir iktidar hâline geldiniz” dedi. Daha sonra aynı parti adına kürsüye çıkan Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun ise “Sayın Bülent Kaya’nın sözlerinde maksadı aşan birtakım ifadeler oldu, bir düzeltme yapacağım. Çıplak arama sadece başörtülü kadınlar için bir hak ihlali değildir; kadın - erkek herkes için ve başı açık kadınlar için de rencide edici, ciddi bir hak ihlalidir. Eminim siz bunu amaçlamadınız ama bu sözler düzeltmeye muhtaç. Aksi halde, biz başı açık kadınların her türlü, insanlığa fevkalade aykırı muameleye müstahak olduğumuz gibi bir anlam çıkar ki sizin bunu kabul ettiğinizi hiç düşünmüyorum” diye konuştu.

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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de “Sayın Bakan’a çağrımdır, bu aramaların muhakkak makul şüphe çerçevesinde yapılması lazım; rutin bir şey olmaktan çıkması gerekiyor” dedi.