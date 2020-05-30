Vekil transferi tartışması... MHP: Defans önlemi değil

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin sağlıklı bir zemine oturması için altı maddelik öneride bulunduklarını ancak sadece vekil transferi konusunun tartışıldığını belirten Bülbül, Hürriyet’e, “Siyasi etikle ilgili düzenlemeler yapılabilir. Ülke örneklerine bakılabilir. Türkiye’nin kendi şartları içinde alınabilecek tedbirlere bakılabilir. Bu sadece bireysel transferlerden ibaret bir konu da değil. Yegâne bunun üzerinde duruyor, partilerden şunlar bunlar girmesin diye uğraşıyor gibi bir derdimiz yok” diye konuştu. AK Parti’nin ise transferlere ilişkin yasaklayıcı bir düzenlemeye gitme konusunda tereddütlü olduğu gözlendi.