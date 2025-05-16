×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

‘Vekil öldüren’ asparagas

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Sevda Erdan Kılıç#Asparagas Haber
‘Vekil öldüren’ asparagas
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2025 07:00

CHP Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, eşine rastlanmayan bir asparagas haberle karşılaştı. İzmir’de bir gazete, CHP’li vekilin öldüğü yönünde haber yaptı. Meclis’e başsağlığı telefonları yağarken Kılıç yaşadığını “Görevimin başındayım” mesajıyla duyurdu.

Haberin Devamı

İZMİR’de bir yerel gazete önceki gün “CHP Milletvekili Sevda Erdan Kılıç vefat etti” başlığıyla bir haber yayınladı. Haberin devamında da asparagas olarak CHP Sözcüsü’nün demecine yer verildi. Haberde, “CHP Sözcüsü, Kılıç’ın vefatını üzüntüyle duyarak, ‘Sevda Erdan Kılıç sadece bir milletvekili değil aynı zamanda değerli bir insan ve yol arkadaşımızdı. Onun kaybı hepimiz için büyük bir boşluktur’ şeklinde bir açıklama yaptı” denildi. 

BÜYÜK AYRICALIKMIŞ

Haberin üzerine Kılıç, bütün gün Meclis’teki makam telefonlarından başsağlığı mesajları için arandı. Kılıç’ın çalışma arkadaşları milletvekilinin ölmediğini anlatmaya çalışırken, Kılıç da sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmak zorunda kaldı. “Kendi ölüm haberimi okumak büyük bir ayrıcalıkmış meğer” diyerek haberi tiye alan Kılıç, CHP Sözcüsü Deniz Yücel’i de etiketleyerek gülücük emojisiyle, “Merak etmeyin görevimin başındayım” dedi.

Haberin Devamı

‘Vekil öldüren’ asparagas

‘NEDEN ÖLDÜNÜZ...’

Kılıç’ın takipçilerinden de “Peki neden ölmüşsünüz bu konuda bilginiz var mı?”, “Neden öldünüz?”, “Başınız sağ olsun Sevda Hanım”, “Aramızda olduğunuza sevindik. Bize biraz oraları anlatır mısınız”, “Bu nasıl haber yahu”, “Nasıl vefat ettiniz, lütfen açıklar mısınız Sayın Vekilim” şeklinde çok sayıda mesaj geldi.

DENİZ YÜCEL: ALLAH ÖMÜR VERSİN

Parti Sözcüsü Deniz Yücel de sosyal medya hesabından Kılıç’ı etiketleyerek, “Değerli yol arkadaşım Sevda Erdan Kılıç, sanırım birileri kötü bir şaka yapmış. Allah size ömür versin. Daha birlikte yürüyecek çok yolumuz var. Milletimize ve ülkemize borcumuz var” dedi.

‘Vekil öldüren’ asparagas

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#CHP#Sevda Erdan Kılıç#Asparagas Haber

BAKMADAN GEÇME!