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Vekil aracından PKK’lılar çıktı

Güncelleme Tarihi:

#PKK#Ali Yerlikaya#HDP
Vekil aracından PKK’lılar çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2023 07:00

İçişleri Bakanı Yerlikaya, PKK’lı terörist Hazal Karabey ve örgüte katılacağı değerlendirilen terör bağlantılı R.T.’nin Ağrı Yeşil Sol Parti Milletvekili Heval Bozdağ adına tahsisli araçla Ağrı’ya getirildiklerinin belirlendiğini duyurdu.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, PKK’lı terörist Hazal Karabey ve örgüte katılacağı değerlendirilen terör bağlantılı R.T.’nin, Plaka Tanıma Sistemi kayıtları ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarında yapılan kontrollerde HDP adına tescilli, Ağrı Yeşil Sol Parti Milletvekili Heval Bozdağ adına tahsisli araçla Ağrı’ya getirildiklerinin belirlendiğini duyurdu.

Yerlikaya, tutuklanan iki şüpheliyi de söz konusu milletvekilinin şoförü ile birlikte kendisinin getirdiğinin tespit edildiğini açıkladı. Şoför Y.N. tutuklandı, milletvekili Heval Bozdağ hakkında ise soruşturma evrakı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

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#PKK#Ali Yerlikaya#HDP

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