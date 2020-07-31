Vekalet vermeden kurban kesilir mi? Diyanet bilgileri

Vekâlet yoluyla kurban kestiren kişi kendi bulunduğu yerde birisine vekâlet verebileceği gibi, başka bir yerdeki kişi veya kuruma da vekâlet verebilir. Vekâlet, sözlü veya yazılı olarak ya da telefon, internet, e-mail, faks ve benzeri iletişim araçları ile verilebilir. Vekil tayin edilen kişi veya kurum aldığı vekâleti gereği gibi yerine getirmelidir.

Vekalet verilen yer bir vakıf ise kuruma yapılmış olan kurban bağışları için bağışçı tarafından vekâlet verilmiş sayılır.