Vekalet vermeden kurban kesilir mi? Diyanet bilgileri
Vekalet vermeden kurban kesilebilir mi sorusu, mevcut durumu nedeniyle vekalet veremeyecek olan kişiler ya da yakınları tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre vekalet vermeden kurban kesilebilir mi? İşte, vekalet yoluyla kurban kesimi hakkında merak edilen bazı bilgiler
Vekâlet yoluyla kurban kestiren kişi kendi bulunduğu yerde birisine vekâlet verebileceği gibi, başka bir yerdeki kişi veya kuruma da vekâlet verebilir. Vekâlet, sözlü veya yazılı olarak ya da telefon, internet, e-mail, faks ve benzeri iletişim araçları ile verilebilir. Vekil tayin edilen kişi veya kurum aldığı vekâleti gereği gibi yerine getirmelidir.
Vekalet verilen yer bir vakıf ise kuruma yapılmış olan kurban bağışları için bağışçı tarafından vekâlet verilmiş sayılır.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle