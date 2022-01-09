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Vefa'nın suçu ne

#Hayvanları Koruma Kanunu#Pitbull#Vefa
Vefanın suçu ne

Dövüştürülen bir pitbull, İstanbul Fatih’teki bir çöp konteynerine bağlanarak ölüme terk edildi. Günlerce aç ve susuz kalan köpeği Hürriyet muhabirleri kurtardı. ‘Vefa’ adı verilen köpek görenlere aynı soruyu düşündürdü: O MU VAHŞİ, ONU ÖLÜME TERK EDEN Mİ?

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Temmuz ayında yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Kanunu ile ‘Pitbull, Pitbull Terrier, Fila Brasileiro, Japanese Tosa, Dogo Argentino, American Staffordshire Terrier ve American Bully’ ırk köpekleri üreten, sergileyen, takas eden, ülkeye girişini, satışını, bu hayvanların ticaretini yapanlara para cezası getirildi. Bu ırklara sahip olanların köpekleri 14 Ocak 2022’ye kadar kayıt altına aldırmaları ve kısırlaştırmaları şart koşuldu. Bunun üzerine birçok köpek ormana ya da yol kenarlarına terk edildi. Pitbull cinsi bir köpek de Fatih’in Vefa semtinde bir çöp konteynerine halatla bağlanarak ölüme terk edildi. Dövüştürüldüğü için yüzünde yaralar olan köpek günlerce aç ve susuz yardım bekledi ancak kimse fark etmedi bile. Halsizlikten baygınlık geçirdiği sırada, bir haber için mahalleye giden Hürriyet muhabirleri tarafından bulundu.

Vefanın suçu ne


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BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

Köpeğe su ve yemek veren muhabirler daha sonra da Fatih Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nden yardım istedi. Yedikule Hayvan Barınağı’na götürülen pitbull’a ‘Vefa’ adı verildi.

ARABAYLA GETİRİP BIRAKTILAR

Çatalca’da yaşayan İbrahim Karataş son günlerde terk edilen köpeklerin sayısının arttığını belirterek, “Bu köpekleri sahipleri buraya salıyor. Bize çok zorluk veriyorlar. Tavuklarımızı yiyorlar, hatta keçileri bile yiyorlar. Ben de köpek atılırken gördüm, gelip buradan arabayla bırakıp gidiyorlar. Bırakılan köpek arkasından koşa koşa gidiyor ama 300 metre sonra araba kayboluyor. Sahipleri bakamıyorlar, bakamayınca buraya atıyorlar. Şu bir haftada bu terk etme sayıları arttı. Bir haftada her taraf köpek doldu. Üç dört gün içinde 8-10 tane köpek attılar buraya. Yasak diye de atanlar var” dedi. Göktürk Hayvanseverler Derneği Başkanı Nilgül Sayar da son dönemde ormanlarda ve yol kenarlarında buldukları yasaklı ırk köpeklerin sayısının arttığını anlattı.

1000 TL İÇİN

Geçen Temmuz ayında yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Kanunu ile ‘tehlikeli ırk’ sayılan köpeklerin 14 Ocak 2022’ye kadar kısırlaştırılarak kayıt altına alınması şartı konuldu. Son günün yaklaşmasıyla terk edilmeler o kadar çok arttı ki, İstanbul’un ormanlık alanları yasak ırklarla doldu. HAYTAP Başkanı Avukat Ahmet Kemal Şenpolat, kısırlaştırma ve mikroçip işleminin en az bin TL tuttuğunu, köpeklerin bu nedenle terk edildiğini söyledi. Şenpolat terk edilmelerin önüne geçilmesi için iki çözüm önerileri olduğunu belirterek şunları anlattı: “Hayvanları kısırlaştırmak için ne yeteri kadar ekip var ne de kayıt altına alabilecek bir yazılım sistemi var. Hayvanlarını kısırlaştırmak isteyenler bunu yapacak yer bulamıyor. Bir de en az bin TL tutan masrafları ödemek istemeyenler var. İşte bu kesim hayvanları serbest bırakıyor ya da terk ediyor. Bu iş vahim bir duruma doğru gitmeye başladı.

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SÜREYİ UZATALIM

HAYTAP’ın çözüm önerisi, 14 Ocak’ta dolacak olan süreyi 1 Nisan’a kadar uzatmak. Bu arada altyapı tamamlanmış olur. Sahipli hayvanları belediye ekipleri kısırlaştıramıyor. Mutlaka özel bir veterinerde yapılması gerekiyor. Bunun için yasal bir düzenlemeye gidilebilir. Belediyeler Birliği de bu hayvanların masrafı için fon ayırabilir. Bu hayvanların bakımları, kısırlaştırılması yapılırsa sahipleri tarafından terk edilmezler. En azından kontrol altında tutulmuş olurlar.

SAHİP BULAMAZLAR

Tehlikeli ırklar sokağa bırakılıyor. Tehlikeli durumlar oluşabilir. Saldırabilirler. Hayvan barınağına alınsa bile bir daha sahip bulma şansı yok. Bu kadar hayvan ölene kadar orada kalacak demektir.”

 

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#Hayvanları Koruma Kanunu#Pitbull#Vefa

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