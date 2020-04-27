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Haber Giriş: 27.04.2020 - 10:28,Son Güncelleme:

'Vefalı eller' kapı kapı dolaşarak yaşlılara kandilli tepside sahur yemeği ikram etti

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'Vefalı eller' kapı kapı dolaşarak yaşlılara kandilli tepside sahur yemeği ikram etti
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Tunceli'de Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, Osmanlı dönemindeki gibi kapı kapı dolaşıp, ihtiyaç sahibi kişilere evlerinde kandille süslenmiş tepside sahur yemeği ikram etti.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarını gün içerisinde karşılayan, Valilik koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu, gece saatlerinde de yaşlıların yardımına koşuyor.

Polis, jandarma ve çeşitli kamu kurumlarında çalışanlardan oluşan Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, 155, 156, 112 numaralarını arayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için gelen ihbarları kısa sürede değerlendirip vatandaşların sorunlarını çözüyor.

Çalışmalarını gece de sürdüren ve özellikle ihtiyaç sahibi yaşlıları unutmayan görevliler, ramazan dolayısıyla yaşlılar için peynir, zeytin, bal, yağ, domates ve salata gibi yiyeceklerden oluşan sahur tepsisi hazırladı.

Vefalı eller kapı kapı dolaşarak yaşlılara kandilli tepside sahur yemeği ikram etti

Görevliler, her birinde ayrı ayrı kandil olan sahur tepsilerini, kapı kapı dolaşıp evlerine kadar götürdükleri yaşlılara ikram etti.

Böylece, Osmanlı'dan gelen "kapı kapı dolaşarak sahur yemeği ikram etme" geleneğini yaşatan görevliler, hem geleneğin unutulmamasını sağladı hem de yaşlıların gönüllerini fethetti.

Sahur tepsilerini alan ihtiyaç sahibi yaşlılar da görevlilere teşekkür edip memnuniyetlerini dile getirdi.

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