Vefakâr Pamuk

Ordu’da yaşayan Mehmet Çakmak (81), 13 Mart’ta evinde Kayserispor-Galatasaray maçını izlerken, kalp krizi geçirdi. Ailesinin ihbarı üzerine eve gelen 112 acil sağlık ekipleri, kalbi duran Çakmak’a 20 dakika müdahale etti. Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çakmak, yeniden hayata döndürülünce ameliyata alındı. Kısmen felç geçiren ve yoğun bakım servisinde tedavi gören Çakmak, servise çıkarıldı. Sahibi Mehmet Çakmak’ın çocuklarıyla hastaneye gelen ‘Pamuk’ isimli köpek, giriş kapısı önünde beklemeye başladı. Hastaneden ayrılmayan ‘Pamuk’, sağlık çalışanları ve vatandaşların ilgi odağı oldu. Sağlık görevlilerinin beslediği köpek, gece-gündüz hastane kapısında bekleyişini sürdürdü. ‘Pamuk’, 14 gün sonra taburcu olan Çakmak ile birlikte eve döndü.

‘KARNINI DOYURUP GERİ GELDİ’

Babasının koyu bir Galatasaray taraftarı olduğunu ifade eden Metin Çakmak, “Babam 14 gün hastanede yattı. ‘Pamuk’ onu bırakmadı. Karnını doyurup geri geldi ve hastane önünden ayrılmadı” dedi. Köpeğin 14 gündür kapının önünde beklediğini ifade eden hastane personeli Nazım Koçan ise “Sahibini bekledi, çok sakin bir köpek” diye konuştu.

TRABZON’DA BENZERİ YAŞANMIŞTI

Trabzon’da, 19 Ocak’ta, ‘Boncuk’ isimli köpek rahatsızlanan sahibi Cemal Şentürk’ü, tedavi gördüğü hastanenin giriş kapısında 5 gün boyunca beklemişti. Japonya’da ölen sahibini 9 yıl aynı yerde beklediği için Tokyo’da heykeli dikilen ve hikayesi filmlere konu olan Hachiko adlı köpeğe benzetilen ‘Boncuk’, Japon televizyon kanallarına da konu olmuştu.

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