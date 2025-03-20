Vefa sadece bir semt adı değilmiş

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VEFA Bozacısı AŞ.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Vefa’nın dedesi Hacı Sadık Efendi, 1870’de Arnavutluk’tan gelerek İstanbul’da boza satmaya başladı. ‘Vefa Bozacısı’ ibaresi, Hacı Sadık’ın oğlu İsmail Vefa tarafından kullanıldı. Amca Hacı İbrahim Efendi, ağabeyi Hacı Sadık Efendi’nin vefatından 7 yıl sonra ortaklıktan ayrılarak tüm hak ve alacaklarını ibra ederek hissesini, Vefa Bozacısı AŞ.’nin kurucusu İsmail Vefa’ya devretti. İddiaya göre Hacı İbrahim Efendi’nin 1944’te vefatından 11 yıl sonra Vefa Ailesi arasında uyuşmazlıklar çıktı. Hacı İbrahim Efendi’nin oğlu Yusuf Ziya Vefa 1955’te boza işine girip ‘Vefa Bozacısı’ unvanını kullanmaya başlayınca ilk dava açıldı. İsmail Vefa’nın açtığı davayla Yusuf Ziya Vefa’nın ‘Vefa Bozacısı’ markasını kullanması menedildi. 1978’de Yusuf Ziya Vefa’nın, İsmail Vefa’ya açtığı haksız rekabet davası da reddedildi.

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MARKA SAVAŞI SÜRDÜ

Hacı İbrahim Efendi’nin torunları Ayşe Muzaffer Vefa, Selin Vefa Gezicioğlu, Mehmet Vefa ve Vefa Gıda Sanayi Şirketi, ‘Vefa Bozacısı’ markasının iptali için ikinci kez mahkemeye başvurdu. ‘Vefa’ ve ‘Vefa Bozacısı’ markasının 1876’dan beri aralıksız olarak kendileri tarafından kullanıldığını iddia eden Hacı İbrahim Efendi’nin torunları, Sadık Vefa’ya ait 13 ayrı markanın iptali ile bu markaların devrinin önlenmesini talep etti. Mahkeme, bu davayı reddetti.

İki kardeşin torunları ‘Vefa’ markası nedeniyle 2018’de yeniden mahkemelik oldu. Hacı Sadık Efendi’nin torunu ve Vefa Bozacısı AŞ.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Vefa, marka hakkını ihlal ederek ‘Vefa’ kelimesini izinsiz kullandığı iddiasıyla Hacı İbrahim Efendi’nin torunlarına ait İpek Gıda Dağıtım Pazarlama Şirketi ile Vefalı Gıda Ürünleri Sanayi ve Tic. Şirketi’ne dava açtı. Mahkeme, Vefa Bozacısı AŞ.’yi haklı buldu. Mahkeme davalı iki şirketi 70 bin lira tazminat ödemeye hükmetti.

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DAVA REDDEDİLDİ

İki kardeşin torunları arasındaki son davayı ise Hacı İbrahim Efendi’nin torunu Naime Banu Vefa Uzun açtı. Vefa Bozacısı AŞ.’ye ‘marka iptali’ davası açan Uzun’un İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede özetle “‘Vefa’ kelimesi İstanbul’da bir semtin adı olup, bu ibarenin bir markanın tekeline alınamayacağı, TPE’de tescil edilse dahi coğrafi yere işaret eden ifadenin markanın tekelinde bırakılamayacağı şüphesizdir. Vefa Bozacısı AŞ’nin hukuka aykırılık teşkil eden ‘Vefa’ ve ‘Vefa+şekil’ markalarının iptali ve hükümsüzlüğüne karar verilmesini istiyoruz” denildi.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde iki yıldır görülen davanın karar duruşmasında, Naime Banu Vefa Uzun’un ‘marka iptali’ davasını reddedildi.