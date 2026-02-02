×
HABERLERGündem Haberleri

Vedat Şahin cinayetinde önemli gelişme! 12 yıldır aranan şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:

Vedat Şahin cinayetinde önemli gelişme 12 yıldır aranan şüpheli yakalandı
Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2026 21:58

İstanbul Nişantaşı'nda, 24 Aralık 2014'te uğradığı saldırıda uzun namlulu silahlarla vurularak yanındaki korumasıyla öldürülen Vedat Şahin cinayetiyle ilgili 12 senedir aranan E.D. yakalandı. E.D.’nin cinayette gözcülük yaptığı iddia edildi.

Şahinler suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen Sedat Şahin’in kardeşi Vedat Şahin ile hem koruması olan hem de şoförlüğünü yapan Ferdi Topal, Şişli Vali Konağı Caddesi'nde, 24 Aralık 2014'te uğradıkları saldırıda uzun namlulu silahla vurularak öldürülmüştü. Saldırı sonrasında yakalanıp tutuklanan 3 kişi müebbet hapisle cezalandırılırken diğer 3 sanık ise 31 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

12 YILDIR ARANIYORDU

Olaydan 12 yıl sonra Organize Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak yapılan operasyonda cinayette gözcülük yaptığı ileri sürülen ve sahte kimlikle yıllardır kaçan firari E.D. ruhsatsız tabancasıyla Bağcılar’da saklandığı adreste yakalandı.

E.D. ve E.D. ile Bağcılar’da aynı evde bulunan 2 kişi gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Gözaltına alınan diğer 2 kişinin Vedat Şahin cinayeti ile bir bağlantısının olmadığı öğrenildi.

#Vedat Şahin#Cinayet#Şahinler Suç Örgütü

